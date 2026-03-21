25 millions de Vietnamiens bénéficient des forêts grâce à l'essor du développement durable

Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques. Photo: VNA

Au Vietnam, près de 25 millions de personnes bénéficient directement ou indirectement des ressources forestières, ce qui souligne leur rôle essentiel non seulement comme patrimoine écologique, mais aussi comme moteur de croissance économique, de bien-être social et de développement durable.

À l’heure où le développement durable s’impose comme une priorité mondiale, la protection et l’investissement dans les forêts apparaissent de plus en plus comme un choix stratégique pour l’avenir, permettant d’assurer une coexistence harmonieuse entre l’homme, la nature et l’économie. Souvent qualifiées de « poumons verts » de la planète, les forêts soutiennent silencieusement la vie et protègent les communautés face à l’intensification des aléas climatiques.

Au Vietnam, les forêts constituent un pilier pour les moyens de subsistance, les ressources en eau, la santé publique et la stabilité environnementale, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires vivant dans et à proximité des zones forestières. Elles agissent également comme un rempart naturel contre les catastrophes, contribuant à réduire les risques liés au changement climatique.

Selon le Département des forêts et de la protection des forêts, le Vietnam figure parmi les pays asiatiques les plus performants en matière de restauration forestière et de gestion durable des forêts. Avec une superficie forestière totale de 14,87 millions d'hectares, le Vietnam a maintenu un taux de couverture forestière stable de 42,03 % tout en enregistrant une croissance annuelle moyenne d'environ 5 % dans le secteur forestier entre 2021 et 2025.

Au-delà de leur fonction environnementale, les forêts constituent un levier économique majeur. Elles contribuent à la restructuration des économies des régions montagneuses, notamment à travers le développement de zones d’approvisionnement en matières premières pour les industries de transformation du bois et des produits forestiers.

L'industrie vietnamienne du bois et des produits forestiers s'est notamment imposée comme un secteur d'exportation clé. Rien qu'en 2025, le chiffre d'affaires à l'exportation a dépassé 18,3 milliards de dollars américains, générant un excédent commercial de plus de 15 milliards de dollars américains, soit plus de 75 % de l'excédent commercial total du pays. Ces chiffres confortent la position du Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de bois et de produits dérivés.

Les forêts soutiennent également le développement de secteurs connexes tels que l’hydroélectricité, l’écotourisme, l’aquaculture, les plantes médicinales ou encore les services de séquestration du carbone. Ces activités créent des emplois, améliorent les revenus et contribuent à la réduction de la pauvreté, en particulier dans les zones reculées.



Les experts soulignent toutefois que la valeur des forêts dépasse largement les seuls produits mesurables. Elles jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité, la protection des ressources en eau et la sécurisation des moyens de subsistance à long terme.

À l'échelle mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que les forêts contribuent à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale grâce aux services écosystémiques et aux ressources renouvelables, plus de la moitié du PIB mondial dépendant directement de la nature.

La province de Quang Tri développe des modèle touristiques sous la canopée forestière, en l'associant à la conservation des forêts et au développement durable. Photo : VNA.

Malgré cela, les forêts restent encore sous-valorisées dans les politiques économiques, et les investissements consacrés à leur protection et à leur restauration demeurent insuffisants. C’est dans ce contexte que la Journée internationale des forêts a retenu cette année le thème « Forêts et économies », mettant en lumière leur rôle central dans la prospérité et la résilience climatique et la durabilité environnementale.

Selon Vinod Ahuja, représentant de la FAO au Vietnam, les forêts vietnamiennes ne sont pas seulement un trésor naturel, elles sont aussi un puissant moteur d'opportunités économiques et de moyens de subsistance en milieu rural. Investir dans les forêts, c’est investir dans la sécurité hydrique, la résilience climatique et la croissance durable pour des millions de personnes.

Partageant cet avis, Tran Quang Bao, directeur du Département des forêts et de la protection des forêts, a souligné que face aux défis environnementaux et économiques mondiaux, le développement durable des forêts est à la fois une nécessité urgente et une preuve de l’engagement du Vietnam envers les objectifs de développement durable.

À l’avenir, le secteur forestier vietnamien entend renforcer la gestion durable, développer les chaînes de valeur, étendre les services écosystémiques et promouvoir les marchés du carbone forestier, tout en accélérant l’innovation et la transformation numérique. Le rôle central des communautés locales dans la gouvernance forestière restera déterminant pour garantir un avenir plus vert et plus résilient. -VNA/VI