2022, un tremplin pour le redressement du tourisme

Pour 2023, le Vietnam s’est fixé pour objectif d’accueillir 110 millions de touristes dont huit millions d’étrangers. Si l’on en prend en compte les acquis de 2022, cet objectif semble tout à fait atteignable.

Au cours des deux années 2020 et 2021, le tourisme a été l’un des secteurs les plus gravement touchés par la pandémie de Covid-19. Mais en 2022, le Vietnam aura été l’un des premiers pays d’Asie du Sud-Est à s’ouvrir à nouveau au tourisme. Le 15 mars 2022, très précisément, le Vietnam a officiellement repris ses activités touristiques et rouvert son réseau de transport (routier, maritime, ferroviaire et aérien...). Pour ce qui est des visas, un retour au statu quo ante a été acté.

Si l’on s’en tient aux données de Google, le Vietnam figure en permanence parmi les principales destinations touristiques au monde en termes de recherches d’informations. Une situation qui n’a pas échappé aux voyagistes, parmi lesquels Nguyên Thi Bich Huê, la présidente de la société Vinh Tiên.

«Notre zone touristique a dû être fermée pendant 6 mois en 2020 puis pendant 8 mois en 2021. Les entreprises opérant dans le secteur ont été obligées de se serrer la ceinture pour tenter de passer le cap vaille que vaille. Mais dès la reprise, il y a eu un vrai afflux de clients. Finalement, l’année 2022 aura été une bonne année, pour nous», nous confie-t-elle.

Au cours des 11 premiers mois de 2022, le pays a accueilli 2,95 millions de touristes étrangers, soit 21 fois plus en glissement annuel... Le nombre de touristes domestique est de 96 millions, soit un nombre plus élevé que celui de 2019. Les agences de voyage en particulier et le secteur touristique en général peuvent compter sur ces résultats importants pour entamer avec confiance l’année 2023.

Lors de la conférence de la promotion du tourisme international organisée à Hanoï le 21 décembre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a plaidé pour une nouvelle approche.

«Nous devons changer notre façon de faire du tourisme après la pandémie de Covid-19. Il faut être plus flexible et s’employer à diversifier les marchés et les produits. Il est nécessaire de proposer les services dont les touristes ont besoin, et pas seulement les services dont nous disposons. Le développement du tourisme doit être lié au développement des autres secteurs économiques. Il faut développer à la fois le tourisme international et le tourisme domestique sur la base d’un tourisme vert et durable, empreint de l’identité originale du Vietnam. Mais il y a aussi une carte à jouer avec le numérique… », a-t-il déclaré.

De nos jours, le gouvernement vietnamien exempte de visa les ressortissants de 24 pays et territoires comme il le faisait déjà avant l’explosion de la pandémie. Il délivre des visas électroniques aux ressortissants de 80 autres pays et territoires. Le gouvernement et les professionnels s’engagent à faire tout leur possible pour attirer les touristes vietnamiens et étrangers, et assurer le redressement et le développement durable du tourisme national. -VOV/VNA/VI