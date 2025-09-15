20 candidats en lice pour les Golden Globes de la science et de la technologie 2025

20 candidats en lice pour les Golden Globes. Photo: organisateurs

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en collaboration avec le ministère des Sciences et des Technologies, a annoncé la liste des 20 candidats les plus prometteurs pour la finale des Golden Globes de la science et de la technologie 2025.Les nominés sont de jeunes scientifiques talentueux de moins de 35 ans, qui étudient, mènent des recherches ou travaillent actuellement au Vietnam et à l’étranger dans cinq domaines clés : technologies de l’information (transformation numérique et automatisation) ; technologies médicales et pharmaceutiques ; biotechnologies ; technologies environnementales ; et technologies des nouveaux matériaux.Le Top 20 de cette année présente notamment cinq jeunes scientifiques travaillant dans des universités et instituts technologiques prestigieux de pays à forte croissance scientifique et technologique tels que Singapour, la République de Corée, la Suède, les États-Unis et l’Australie. Leur présence souligne le rôle des prix, non seulement pour récompenser les talents nationaux, mais aussi pour connecter les intellectuels vietnamiens du monde entier, soulignant la crédibilité, l’influence et le fort esprit d’intégration internationale du programme.Selon les organisateurs, les prix 2025 ont suscité un intérêt exceptionnel : 96 candidatures ont été soumises, dont 83 étaient éligibles, soit 21 de plus qu’en 2024. Les candidats se distinguent par leur excellence, avec de nombreux brevets, des publications dans des revues internationales de premier plan et des innovations pratiques à leur actif.Cette année, les candidats comptent 61 titulaires d’un doctorat, 17 titulaires d’un master et 5 titulaires d’une licence. Il est remarquable de constater que 26 candidats effectuent actuellement des recherches et travaillent dans des pays scientifiquement avancés tels que le Japon, Singapour, la République de Corée, la France, la Suède, les États-Unis et l’Australie.Le Conseil des Prix se réunira à nouveau fin septembre pour sélectionner les 10 personnalités les plus exceptionnelles qui seront nominées au Secrétariat du Comité central de l’Union de la Jeunesse pour la remise des Golden Globes de la Science et de la Technologie 2025.Lancés en 2003, les Golden Globes sont organisés chaque année conjointement par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le ministère des Sciences et de la Technologie. Ils récompensent de jeunes scientifiques de moins de 35 ans aux réalisations remarquables en sciences et technologies.Ces prix visent à encourager la créativité et la recherche scientifique chez les jeunes Vietnamiens dans des domaines tels que l’informatique, la médecine et les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, l’environnement et les nouveaux matériaux. – VNA/VI