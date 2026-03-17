17e session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine à Hanoï

Lors de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam–Chine à Hanoï. Photo : VNA

Le 17 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre vietnamien Bui Thanh Son et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont coprésidé la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam–Chine.



Les deux parties ont mené des échanges approfondis et sont parvenues à un consensus sur une série de mesures visant à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes conclues par les hauts dirigeants, dans l’objectif de porter les relations bilatérales vers une nouvelle phase de développement plus concrète et plus efficace.



Soulignant l’importance stratégique accordée aux relations bilatérales dans la politique étrangère de chaque pays, les deux parties ont estimé que les liens entre le Vietnam et la Chine ont enregistré des avancées positives ces derniers temps. Elles ont notamment salué la multiplication des échanges de haut niveau, le renforcement des mécanismes de coopération ainsi que l’intensification des relations entre les organes du Parti, les institutions législatives, les Fronts nationaux et les ministères.



Sur le plan économique, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam tandis que le Vietnam s’affirme comme le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine. Les échanges, notamment dans le domaine de l'agriculture avec des produits à haute valeur ajoutée, connaissent une croissance soutenue. Parallèlement, les connexions stratégiques, en particulier ferroviaires, ont enregistré des progrès notables, tout comme les échanges entre les peuples et les coopérations décentralisées.



Le vice-Premier ministre vietnamien Bui Thanh Son et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi visitent une exposition d'images emblématiques des relations Vietnam-Chine, produite par l'Agence de presse vietnamienne (VNA). Photo : VNA



Toutefois, les deux parties ont également identifié avec franchise certains domaines de coopération nécessitant des efforts conjoints accrus pour correspondre pleinement aux potentiels et aux atouts respectifs.



Pour la période à venir, les deux parties ont convenu de consolider la confiance stratégique, de renforcer les contacts à tous les niveaux et de valoriser pleinement le rôle de coordination globale du Comité directeur.



Bui Thanh Son a proposé la mise en place de groupes de travail intergouvernementaux dans les secteurs clés, tout en soulignant la priorité accordée à la coopération dans le chemin de fer. Il a appelé à accélérer la mise en œuvre de trois projets ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays, tout en sollicitant des prêts préférentiels, des transferts de technologies et un appui en matière de formation des ressources humaines de la part de la Chine.



Il a également suggéré de faciliter l’ouverture de nouveaux bureaux de promotion du commerce du Vietnam en Chine, d’élargir l’accès du marché chinois aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens ainsi que de renforcer la coopération en matière de normes.



Par ailleurs, il a exprimé le souhait de voir s’intensifier les investissements chinois dans les secteurs de haute technologie au Vietnam, de lever les obstacles aux projets d’aide et de renforcer les infrastructures énergétiques ainsi que le développement de postes-frontières intelligents.



Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que la Chine attache une grande importance à une coopération mutuellement bénéfique avec le Vietnam et soutient le développement d’une économie vietnamienne indépendante et autonome. Il a indiqué que la Chine accélérerait la mise en œuvre des projets ferroviaires et encouragerait ses entreprises à investir davantage au Vietnam, notamment dans les domaines de l’innovation et des énergies propres.



Concernant la question maritime, les deux parties ont eu des échanges francs et ont convenu de respecter strictement les perceptions communes de haut niveau pour mieux contrôler et résoudre les différends, maintenant ainsi la paix et la stabilité en Mer Orientale.



Bui Thanh Son a souligné la nécessité pour chaque partie de respecter la souveraineté et les intérêts légitimes de l'autre conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, tout en appelant à accélérer la conclusion d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel. - VNA/VI