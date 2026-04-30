La 172e cérémonie de rapatriement des restes de militaires américains à Da Nang. Photo : Photo : qdnd.vn

Le 29 avril, à Da Nang, le Vietnam et les États-Unis ont conjointement organisé une cérémonie solennelle de restitution des restes de militaires américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA), marquant la 172e édition de cet événement.

Côté vietnamien, la cérémonie a réuni la direction de l’Agence vietnamienne de recherche des personnes disparues (VNOSMP), ainsi que des représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Sécurité publique. Côté américain, étaient présents des représentants de l’ambassade des États-Unis à Hanoï, du consulat général à Hô Chi Minh-Ville, du Bureau de l’attaché de défense, du bureau MIA à Hanoï, ainsi que des anciens combattants et des citoyens américains à Da Nang.

Lors de la cérémonie, le Vietnam a remis aux États-Unis un cercueil contenant de restes humains. Ceux-ci proviennent de récentes opérations conjointes de fouilles menées par les deux pays dans la ville de Hue. Auparavant, le 27 avril 2026, ces restes avaient été examinés par des experts médico-légaux vietnamiens et américains, qui ont conclu de manière préliminaire qu’ils pourraient appartenir à un militaire américain porté disparu pendant la guerre. Ils seront transférés à un laboratoire médico-légal à Hawaï pour analyses et identification.

La coopération humanitaire entre les deux pays pour la recherche et l’identification des militaires américains disparus a débuté immédiatement après la signature de Accords de Paris en 1973. Depuis, des résultats significatifs ont été obtenus, permettant d’identifier et de restituer les restes d’environ 740 militaires américains à leurs familles. Cette coopération revêt une grande importance pour le peuple et le gouvernement américains, tout en contribuant au renforcement des efforts conjoints pour surmonter les séquelles de la guerre, notamment la recherche de soldats vietnamiens disparus, le déminage, la dépollution à la dioxine et le soutien aux personnes handicapées.

La cérémonie de signature pour la 172e cérémonie de rapatriement des restes de militaires américains à Da Nang. Photo : qdnd.vn

Selon Le Cong Tien, directeur de VNOSMP, les activités MIA feront face à de nombreux défis dans les années à venir, en raison de la raréfaction des témoins et des informations ainsi que de la complexité croissante des sites restants, souvent affectés par les catastrophes naturelles et le développement socio-économique.

Avec un sens élevé des responsabilités, le VNOSMP poursuivra sa coopération étroite avec les États-Unis pour mener à bien cette mission humanitaire essentielle, contribuant au développement durable des relations bilatérales. - VNA/VI