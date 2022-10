«Tastin’ France» est de retour au Vietnam

Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire mondiale, «Tastin’ France» au Vietnam revient pour une 12ème édition, entièrement en présentiel, à l’hôtel Melia à Hanoï le 13 octobre et à l’hôtel Sofitel Saigon à Hô Chi Minh-Ville le 14 octobre.



Photo d'illustration: VNA



Cet événement est l’occasion pour les professionnels du secteur des boissons alcoolisées au Vietnam de déguster des vins et des spiritueux en provenance des régions viticoles françaises les plus renommées en vue d’établir des partenariats et relations commerciales avec les 30 entreprises françaises présentes, une participation record, témoignant de l’intérêt des entreprises françaises pour le marché vietnamien. Ces 30 entreprises représentent les régions productrices de Champagne, Bourgogne, Vallée de la Loire, Vallée du Rhône, Languedoc, Provence et Bordeaux.

Business France Vietnam assure ses actions de promotion des produits français au Vietnam et s’y investit plus que jamais depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne en 2020 et compte tenu du développement de la consommation de boissons alcoolisées importées chez les classes moyennes et aisées au Vietnam.

Avec une croissance moyenne de 10% par an depuis 2010, le marché des vins et spiritueux au Vietnam est actuellement l’un des plus dynamiques d’Asie. La France reste leader du marché vietnamien en valeur grâce à la réputation de qualité et de prestige de ses productions. Ses exportations de vins et de spiritueux vers le Vietnam en 2021 ont progressé de 27,8 %.