« Viet Culture in Motion » : un festival inédit dédié à la culture vietnamienne lancé en Europe

Le 16 janvier, le Festival international du court métrage documentaire « Viet Culture in Motion » sera lancé au Vietnam et dans plusieurs pays.



Il s’agit du premier événement culturel et cinématographique au monde exclusivement consacré à la culture vietnamienne, qui aura lieu successivement dans trois pays européens : la France, la République tchèque et la Belgique.



Le festival est organisé par ART SPACE en France, dans le cadre du projet culturel international Toucher Arts, visant à raconter l’histoire du Vietnam au monde à travers le regard des jeunes générations.



Le festival a pour objectif d’encourager les jeunes cinéastes à raconter l’histoire du Vietnam à destination du public international de manière innovante et originale.



La période de soumission des œuvres s’étend du 16 janvier au 5 avril, et les résultats devraient être annoncés fin mai.



Les œuvres sélectionnées participeront à une série de projections organisées dans des salles de cinéma à Paris et Lorient (France), à Prague (République tchèque) et à Bruxelles (Belgique), du 11 juin au 5 juillet, accompagnées d’activités d’expositions artistiques, d’échanges professionnels et de rencontres culturelles.-VNA/VI