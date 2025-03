« Ne pleure pas, papillon » touche les cœurs et inaugure les Journées du cinéma vietnamien aux États-Unis

Affiche « Ne pleure pas, papillon » (Photo : VNA)

Le film ''Mua tren canh buom'' (Ne pleure pas, papillon), réalisé par Duong Dieu Linh, a conquis un public distingué au siège de la Motion Picture Association (MPA) à Washington D.C le 5 mars, marquant ainsi l’ouverture en grande pompe des Journées du cinéma vietnamien aux États-Unis.



Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, la MPA et l’Association de développement du cinéma vietnamien (VFDA), cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 30ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. La projection a rassemblé des hauts fonctionnaires du Département d'État américain, du Département de la Défense et du Département du Commerce, ainsi que des sénateurs et des représentants du Congrès. De grands noms de l’industrie cinématographique hollywoodienne, tels que Warner Bros et Walt Disney, des membres du corps diplomatique, des organisations sociopolitiques et des figures du monde des affaires, étaient également présents.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a retracé l’évolution des relations bilatérales au fil des trois dernières décennies. Il a mis en lumière les liens culturels de plus en plus étroits entre les deux nations et souligné que les Journées du cinéma vietnamien représentaient une avancée majeure pour hisser le septième art vietnamien sur la scène internationale.



De son côté, Ngo Phuong Lan, présidente de la VFDA, a affirmé que le Vietnam considère l’industrie cinématographique comme un moteur clé de son économie créative, soutenue par des politiques stratégiques, notamment la nouvelle loi sur le cinéma adoptée en 2023. Elle a également mis en avant la présence grandissante du Vietnam sur la scène cinématographique mondiale, citant en exemple Mua tren canh buom, lauréat du prestigieux prix du meilleur scénario de la MPA en 2019 et récompensé au Festival international du film de Venise 2024.



Avec optimisme, elle a exprimé son souhait de voir davantage de films vietnamiens projetés dans les salles américaines et a chaleureusement invité les cinéastes ainsi que le public américain au Festival du film asiatique de Da Nang, prévu en juin 2025.



Évoquant l’émotion suscitée par la projection, elle a confié : « Voir ce film accueilli au cœur de la MPA m’a emplie d’une immense fierté et d’espoir. C’est un avant-goût prometteur de l’avenir radieux qui attend le cinéma vietnamien. »



Le président de la MPA, Charles Rivkin, a également salué cette initiative, soulignant l’intérêt croissant des grands studios pour le marché vietnamien.

Après la projection, le réalisateur Duong Dieu Linh a échangé avec le public lors d’une discussion animée par Melissa Bisagni, directrice du Festival du film Asie-Pacifique-Amérique à Washington D.C.



Dans le cadre des Journées du cinéma vietnamien, l’ambassade du Vietnam, en partenariat avec la MPA et la VFDA, a également organisé une table ronde sur les politiques visant à attirer les productions cinématographiques étrangères au Vietnam.

Des géants tels que Paramount, Sony Pictures, Warner Bros et Disney ont pris part aux discussions, tandis que la VFDA a dévoilé un ensemble de mesures incitatives destinées à faire du Vietnam une destination incontournable pour le cinéma mondial. En retour, les représentants de l’industrie cinématographique américaine ont exprimé leur vif intérêt pour l’expansion de leurs projets au Vietnam.– VNA/VI