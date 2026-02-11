« La mer en nous » : Une exposition de photos à Châteaudun pour faire rayonner la mer et les îles du Vietnam

L'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV), en collaboration avec le Club des amoureux de la mer et des îles du Vietnam en France, organise du 3 au 13 février, une exposition de photographies intitulée « La mer en nous » à l'Hôtel de Ville de Châteaudun, ville française située dans le département d’Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.

L’exposition présente plus de 50 œuvres du photographe My Dung, membre de l’Association des photographes du Vietnam. À travers ses clichés, l’artiste révèle toute la beauté de la Mer Orientale, cet espace à la fois riche en ressources et profondément ancré dans la vie spirituelle et quotidienne des populations côtières.



Les visiteurs peuvent y découvrir des scènes de la vie quotidienne, simples et authentiques : des sorties en mer pour la pêche aux marchés de produits de la mer sur les côtes, en passant par les barques traditionnelles en bambou. Ces images mettent en lumière le travail acharné, la créativité et la persévérance des Vietnamiens dont l'existence dépend de la mer.

Gilbert Térèze, président de l’AAFV d’Eure-et-Loir, précise que l’événement va bien au-delà d’une simple célébration esthétique des paysages. Il rappelle que la Mer Orientale fait partie intégrante du territoire vietnamien. Dans un contexte international marqué par des tensions, les organisateurs souhaitent transmettre un message clair en faveur de la préservation de l’intégrité territoriale, de la protection de l’environnement marin et de l’engagement pour la paix.



De son côté, Tran Thu Dung, présidente du Club des amoureux de la mer et des îles du Vietnam en France, a estimé que ces œuvres illustrent le lien étroit entre la subsistance des pêcheurs et la défense de la souveraineté nationale. Selon elle, l'exposition contribue à sensibiliser le public à l'importance des enjeux maritimes.

En marge de l’exposition, des représentants de l’AAFV ont été reçus par les autorités locales pour évoquer des projets futurs. Parmi les pistes d’avenir discutées figurent le maintien des journées culturelles vietnamiennes, l'organisation de spectacles de marionnettes sur l'eau et le renforcement des échanges réguliers à Châteaudun afin de continuer à nourrir l'amitié entre les peuples des deux pays. -VNA/VI