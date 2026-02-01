« Hanoï 5 Portes » : le train touristique qui réinvente la mythique « Rue du Train » loué par The Australian

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Australie, un article publié le 30 janvier sur le site d’information « The Australian » par l’auteur Neil Melloy souligne que le train touristique «Hanoï 5 Portes» propose une expérience radicalement nouvelle pour découvrir la légendaire « Rue du Train » de la capitale vietnamienne.



Ce site, devenu viral sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, attire habituellement les visiteurs par l'expérience singulière de s’asseoir au plus près des rails, dans les cafés bordant la voie ferrée étroite qui serpente à travers des quartiers résidentiels animés, illuminés de lanternes colorées et d’enseignes lumineuses. L’attrait principal ? Savourer un café ou un en-cas en attendant le passage tonitruant du train, à quelques centimètres seulement.



Cependant, Neil Melloy a privilégié une approche différente : au lieu de rester spectateur à l'extérieur, il a pris place à l’intérieur du train pour observer la curiosité des passants alors que l’un des plus récents produits touristiques de Hanoï entamait son périple.

Lors de la traversée du fleuve Rouge, les passagers se voient servir du « xôi » (riz gluant) enveloppé dans des fraîches feuilles de bananier, un mets simple mais emblématique du patrimoine culinaire national. Photo : VNA





Le voyage débute à la gare de Hanoï à 8h00 du matin. Ce train à deux étages, récemment restauré, traverse la « Rue du Train » avant de s'enfoncer dans les banlieues, offrant une transition saisissante entre le bourdonnement du centre-ville et la sérénité des zones périurbaines. Le long du parcours, les jardins familiaux, les rizières et les rues défilent à une proximité frappante des traverses. L’auteur note que les passagers, majoritairement locaux, arborent des tenues soignées, conférant au voyage une atmosphère élégante et distinguée. Actuellement, les commentaires touristiques à bord du train ne sont disponibles qu'en vietnamien.



Composé de cinq wagons, chacune symbolisant l'une des anciennes Portes de la citadelle de Thang Long, ancien nom de Hanoï, le train a été conçu pour retracer différentes périodes de l'histoire du Vietnam. Sa vitesse modérée permet aux voyageurs d'apercevoir l'intimité des foyers, des cuisines aux linges qui sèchent, créant une proximité unique avec le quotidien des Hanoïens.



Au retour, après environ 40 minutes de trajet, des chants folkloriques accompagnent la dégustation de "bánh rán" (beignets traditionnels frits). Une pause de 20 minutes permet ensuite de monter à l’étage supérieur pour photographier le pont Long Biên, cet ouvrage historique de plus de deux kilomètres construit au début du XXe siècle.



Pour Neil Melloy, cette excursion ferroviaire n’est qu’une étape d’une journée riche en découvertes. Il a ensuite enchaîné avec un circuit gastronomique dans des adresses sélectionnées par le Guide Michelin, soulignant que l’excellence culinaire constitue l’un des piliers majeurs de l’attractivité de Hanoï. Trouver ces perles rares exige, selon lui, une bonne dose de marche et les conseils avisés d’un guide connaissant parfaitement les quartiers et les saveurs locales.



Pour clore cette immersion dans la vibrante capitale, l’auteur s'est accordé un moment de détente avec une bière de Hanoï bien fraîche savourée sur le toit-terrasse d'un hôtel. - VNA/VI