« Fiers d’être Vietnamiens » : un spectacle artistique qui unit des millions de cœurs

Le spectacle artistique spécial intitulé « Fiers d’être Vietnamiens » s’est tenu dans la soirée du 17 août sur la place du Stade national My Dinh, réunissant plus de 30.000 spectateurs et des millions de téléspectateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays grâce à la retransmission télévisée et numérique.



L’événement, organisé par la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation de masse, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï et la Télévision du Vietnam, s’inscrivait dans le cadre des activités du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19-août 1945-19-août 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2 septembre 2025). La soirée a rassemblé des représentants des ministères, des autorités de Hanoï, des intellectuels, artistes, Vietnamiens d’outre-mer, jeunes générations et un large public.

Le spectacle artistique spécial intitulé « Fiers d’être Vietnamiens » réunissant plus de 30.000 spectateurs et des millions de téléspectateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays grâce à la retransmission télévisée et numérique. Photo : VNA





Conçu en trois volets, le spectacle a retracé l’histoire nationale, des temps des rois fondateurs Hung aux luttes contre les envahisseurs étrangers, jusqu’à la naissance du Parti communiste vietnamien en 1930, la Révolution d’Août 1945 et la proclamation de l’Indépendance le 2 septembre 1945. Par la musique, la danse, les images et la lumière, les spectateurs ont revécu des pages d’histoire glorieuses et la fierté d’une nation unie.



Des œuvres musicales traditionnelles et contemporaines ont exalté la beauté du pays et éveillé la fierté nationale. L’un des moments les plus marquants fut l’interprétation de l’hymne national « Tien Quan Ca » par le chanteur Tung Duong, accompagné d’un chœur de 200 voix et repris par plus de 30.000 spectateurs, dans une atmosphère solennelle et vibrante.



Avec la participation de quelque 500 artistes, chanteurs et danseurs célèbres, des mises en scène grandioses, des effets 3D mapping et un système sonore et visuel moderne, le public a assisté à une véritable fête artistique.



Plus qu’un spectacle, « Fiers d’être Vietnamiens » a été un message culturel et historique fort, ravivant l’esprit de solidarité, la mémoire des sacrifices passés et la fierté d’appartenir à une nation résolue à bâtir un Vietnam prospère et puissant.-VNA/VI