« Campagne Quang Trung » : Le PM salue le succès historique de la reconstruction après les typhons

Le Premier ministre a remis des distinctions aux collectifs et individus. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce vendredi 16 janvier à Hanoï, une conférence nationale consacrée au bilan de la « Campagne Quang Trung », une initiative humanitaire d'envergure visant à offrir des logements stables aux populations frappées par les catastrophes naturelles. Saluant une « victoire éclatante », le chef du gouvernement a souligné que ces habitations n’ont pas seulement été rebâties avec du béton et des briques, mais avec « l’amour et la solidarité de toute la société ».

Entre octobre et novembre 2025, le Centre du Vietnam a été frappé par une succession de typhons et d’inondations historiques. Le bilan matériel s'est avéré lourd : 1.597 habitations rayées de la carte ou effondrées, et 34.759 autres gravement endommagées.

Face à cette urgence, et sous les directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre a lancé la « Campagne Quang Trung » (nom du héros national célèbre pour sa rapidité stratégique). Pour soutenir cet effort, le gouvernement a débloqué 328 milliards de dôngs, tandis que les vice-Premiers ministres ont été dépêchés sur les localités frappées par les catastrophes naturelles pour lever le obstacles.

Le résultat est exceptionnel : en seulement 45 jours, les objectifs ont été atteints. Au 15 janvier 2026, l’intégralité des 34.759 maisons endommagées a été réparée et les 1.597 nouveaux logements sont prêts à accueillir les familles. Grâce à ce déploiement, 100 % des ménages sinistrés pourront célébrer dignement le 14e Congrès national du Parti et le Nouvel An lunaire du Cheval.

Ce succès repose sur une mobilisation exceptionnelle des forces vives de la nation. Le ministère de la Défense a mobilisé plus de 312.000 soldats et plus de 10.500 véhicules pour la reconstruction, apportant un soutien matériel d'une valeur de 136 milliards de dôngs, tandis que le ministère de la Sécurité publique a déployé 126.000 agents et contribué à hauteur de 120 milliards de dongs pour bâtir 419 maisons. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a coordonné l'aide internationale, recevant près de 11,5 millions de dollars de la part d'ambassades et d'organisations mondiales. Le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse ont joué un rôle central dans la mobilisation communautaire, le collecte de fonds et le soutien moral tout au long de la campagne, en répartissant un montant total de 486,2 milliards de dongs aux localités concernées.

Le chef du gouvernement a qualifié cette campagne de « victoire de la volonté nationale ». « Ce n'est pas seulement une mission politique, c'est un impératif du cœur, de la conscience et de la responsabilité ». Il a rappelé la doctrine fondamentale de cette réussite : « Les ressources proviennent de la vision, la motivation naît de l’innovation, et la puissance réside dans le peuple et les entreprises. »

Bien que la reconstruction soit achevée, le Premier ministre a ordonné aux autorités locales de ne pas relâcher leurs efforts. Il a fixé trois priorités pour l'après-campagne : Toutes les maisons doivent être officiellement livrées au plus tard le 18 janvier 2026. Il est nécessaire de soutenir la reprise de la production agricole et créer des emplois pour stabiliser durablement les revenus des sinistrés, ainsi que de s'assurer qu'aucun citoyen ne manque de nourriture ou de vêtements durant le "Têt" (Nouvel an lunaire), avec une attention particulière pour les ménages les plus vulnérables.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, ses plus profondes condoléances aux familles endeuillées.

Il a précisé que les larmes de douleur avaient laissé place aux larmes de joie. Le succès de la « Campagne Quang Trung » insuffle, selon lui, un élan nouveau à la nation, prête à entrer dans une nouvelle ère de prospérité et de bonheur sur la voie du socialisme. -VNA/VI