17 millions de produits vietnamiens déjà vendus via Amazon

Photo d'illustration: Amazon Global Selling Việt Nam

Cette information a été donnée lors de la 5ème Conférence sur le commerce électronique transfrontalier récemment organisée par Amazon Global Selling Vietnam à Hanoï.



Le Vietnam est l'un des trois premiers pays de commerce électronique en Asie du Sud-Est, en termes d'échelle, de marché et de taux de croissance. Le Vietnam dispose d’un grand potentiel en matière d’exportations via le commerce électronique avec des taux de croissance souvent 2 à 3 fois supérieurs à ceux des exportations normales.



Selon M. Gijae Seong, directeur général d'Amazon Global Selling Vietnam, le Vietnam est une économie dynamique basée sur les exportations. En combinant ses atouts en matière d'innovation de produits, de capacité de production et de forte transformation numérique, le pays a la capacité de promouvoir efficacement ses exportations de détail grâce au commerce électronique.



Pendant les 12 mois jusqu'au 31 août, 17 millions de produits d'entreprises vietnamiennes ont été vendus sur Amazon, augmentant ainsi la présence des produits vietnamiens dans le monde.



En outre, la valeur des exportations des entreprises vietnamiennes vendant sur Amazon a augmenté de 50 %, et le nombre de partenaires commerciaux vietnamiens via Amazon de 40 %.



Ce résultat montre la coopération efficace entre Amazon et les petites et moyennes entreprises vietnamiennes et affirme la flexibilité et la résilience des entreprises nationales dans un environnement économique difficile.