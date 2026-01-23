14e Congrès national du Parti: un universitaire japonais salue l'autonomie stratégique et le développement axé sur le peuple du Vietnam

Le professeur Toshiro Nishizawa, de l’Université de Tokyo. Photo: VNA

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Japon à l’occasion du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le professeur Toshiro Nishizawa, de l’Université de Tokyo, a partagé son analyse de la stratégie de développement du Vietnam et de l’influence internationale croissante du pays, notamment dans les domaines de la politique étrangère, du développement et de la protection sociale.

Selon l’expert japonais, dans un contexte international de plus en plus fragmenté, le Vietnam se distingue comme un modèle en matière de préservation de son autonomie stratégique, de son indépendance nationale et de son autosuffisance.

La politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam ne relève pas d’un simple discours, mais se traduit par des actions concrètes et cohérentes sur le long terme. Il a notamment souligné que l’établissement par le Vietnam de partenariats stratégiques globaux avec 14 pays a permis de diversifier ses relations extérieures, de réduire sa dépendance vis-à-vis d’un partenaire unique, de renforcer sa capacité de négociation et d’élargir son espace de coopération dans un contexte de concurrence stratégique accrue.

Le professeur Nishizawa a également mis en avant le rôle actif et constructif du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier l’ASEAN et les Nations unies. Selon lui, le Vietnam illustre la manière dont une nation de taille moyenne, présentant plusieurs similitudes avec le Japon, peut contribuer de façon significative à l’élaboration de normes régionales et au renforcement d’un ordre international fondé sur des règles.

Il a ajouté que le Japon tirerait avantage d’une coordination plus étroite et d’un soutien accru à l’orientation multilatérale du Vietnam, afin de promouvoir la stabilité et la prévisibilité dans un environnement géopolitique complexe.

L’universitaire japonais a par ailleurs salué la diplomatie culturelle et les échanges entre les peuples, qu’il considère comme des atouts majeurs de la politique étrangère vietnamienne. Grâce à l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux, de touristes et d’activités d’échanges culturels, le Vietnam est de plus en plus perçu comme un pays dynamique et pacifique, doté d’une identité culturelle riche et attractive.

S'appuyant sur près de 30 ans d'engagement personnel au Vietnam, il a déclaré que les relations bilatérales entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les domaines de l'éducation et des échanges entre les peuples, n'ont cessé de s'approfondir et devraient être encore renforcées. Évoquant la communauté vietnamienne d'environ 600 000 personnes au Japon, Nishizawa a exprimé son admiration pour le diligence, l'indépendance d'esprit, l'humilité et l'ouverture d'esprit des étudiants et des travailleurs vietnamiens. Il les a décrits comme un pont important favorisant la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux pays.



En ce qui concerne le développement des infrastructures, le professeur a souligné le ferme engagement du Vietnam à améliorer la connectivité nationale et à jeter les bases d'une croissance durable, notamment avec l'objectif de construire plus de 3 000 kilomètres d'autoroutes d'ici 2025. Il a comparé ce processus à celui du Japon des années 1960, où les infrastructures ont joué un rôle déterminant dans le décollage économique du pays, tout en insistant sur le fait que la qualité des projets et leur efficacité à long terme seraient des facteurs décisifs.

Concernant la transformation numérique et le développement scientifique et technologique, le professeur Nishizawa a estimé que le Vietnam progresse rapidement dans plusieurs domaines, tels que les services publics en ligne, les paiements sans espèces et le développement de parcs industriels de haute technologie. Il a toutefois souligné que cette numérisation devait impérativement s’accompagner de politiques de protection sociale solides, afin d’éviter l’aggravation des inégalités, en particulier parmi les populations vulnérables.-VNA/VI