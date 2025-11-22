14e Congrès national du Parti : Mobiliser l’intelligence et le patriotisme de la diaspora pour l'essor national

Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens de l'étranger. Photo : VNA



Selon Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens de l'étranger, la politique actuelle marque un tournant stratégique : passer de la simple mobilisation à la création de mécanismes juridiques et d’environnements favorables permettant aux expatriés de contribuer directement à la Patrie. Cette approche, concrétisée par la Conclusion n°12-KL/TW du Bureau politique, met l’accent sur la protection citoyenne, la préservation de l’identité culturelle et linguistique, mais surtout sur l’attraction des ressources intellectuelles dans les domaines prioritaires tels que les sciences, la technologie et l’innovation. Selon Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens de l'étranger, la politique actuelle marque un tournant stratégique : passer de la simple mobilisation à la création de mécanismes juridiques et d’environnements favorables permettant aux expatriés de contribuer directement à la Patrie. Cette approche, concrétisée par la Conclusion n°12-KL/TW du Bureau politique, met l’accent sur la protection citoyenne, la préservation de l’identité culturelle et linguistique, mais surtout sur l’attraction des ressources intellectuelles dans les domaines prioritaires tels que les sciences, la technologie et l’innovation.

Les avis recueillis auprès d’experts, entrepreneurs et étudiants expatriés saluent la vision stratégique du projet de Rapport politique. Ils soutiennent particulièrement les trois piliers du nouveau modèle de développement : sciences-technologies, innovation et transformation numérique. De nombreuses propositions concrètes ont été formulées, notamment l’élaboration d’une stratégie nationale pour les talents et l’institutionnalisation d’une politique de « retour des savoirs », visant à encourager les intellectuels vietnamiens du monde entier à participer à l’essor économique et à agir comme ambassadeurs de la culture vietnamienne.

Dans un contexte où le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, la communauté de près de 6,5 millions de Vietnamiens à l’étranger place de grands espoirs dans ce Congrès. Elle attend des décisions qui placent l’humain au centre, favorisent une intégration internationale profonde et consolident le bloc de grande union nationale pour bâtir un Vietnam prospère et durable.. -VNA/VI