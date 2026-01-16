14e Congrès national du Parti : Les Viet kieu expriment leur confiance et leurs ambitions pour le pays

Nguyen Thi Thu Huyen, cheffe du bureau de l’Association des Vietnamiens de Vientiane. Photo : VNA

À l'approche du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la communauté vietnamienne au Laos exprime sa profonde confiance et formule des propositions concernant les futures orientations de développement du pays, notamment sur la valorisation du rôle, de l'intelligence et des ressources des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Lors d’un entretien avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Laos, Nguyen Thi Thu Huyen, cheffe du bureau de l’Association des Vietnamiens de Vientiane, a souligné que pour attirer durablement les intellectuels de la diaspora, il est impératif d’instaurer des mécanismes de travail transparents. Elle a également insisté sur la nécessité de modèles de coopération flexibles — missions par projet, mandats ponctuels ou collaborations transfrontalières — privilégiant l'efficacité réelle et la reconnaissance des compétences sur le long terme.

Pour que le Vietnam s’impose sur la carte technologique mondiale, elle estime que le pays doit passer d’une logique de "suiveur-applicateur" à celle de "réateur de valeur et de maître des technologies". Elle suggère d’identifier des secteurs de pointe adaptés aux avantages nationaux, tels que les biotechnologies, l’agriculture de haute technologie, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou les énergies propres. L’objectif est de bâtir un écosystème d’innovation où l’État joue un rôle de bâtisseur, les entreprises occupent une place centrale et les talents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, constituent le moteur principal.

À l’aube du 14e Congrès, elle appelle à une réaffirmation de l’esprit de grande union nationale, considérant les Vietnamiens de l'étranger comme une ressource stratégique pour l’essor de la nation.

De son côté, Dong Cong Dung, président de l'Association des Vietnamiens de Champassak, voit en ce Congrès une occasion historique de renforcer la solidarité nationale. Il appelle à des politiques concrètes permettant aux expatriés de contribuer plus efficacement au développement socio-économique et à l'intégration internationale du pays.

Enfin, Nguyen Van Binh, président de l’Association d’Attapeu, a exprimé le souhait de voir le Congrès adopter des programmes plus ouverts et favorables aux contributions de la diaspora. Il a réaffirmé l'engagement de sa communauté à servir de passerelle pour consolider l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

La communauté vietnamienne au Laos est convaincue que le 14e Congrès national ouvrira une nouvelle ère où l’intelligence collective sera pleinement mobilisée pour bâtir un Vietnam puissant et prospère. - VNA/VI