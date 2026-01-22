14e Congrès national du Parti : Le Vietnam, un atout pour la paix mondiale et le développement durable

Pallab Sengupta, président du Conseil mondial de la paix. Photo: VNA

Le Vietnam affirme de plus en plus son rôle de nation proactive dans la construction de la confiance et la promotion de solutions pacifiques aux conflits, a déclaré Pallab Sengupta, président du Conseil mondial de la paix.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Pallab Sengupta a livré une analyse approfondie des 40 années de Dôi moi (Renouveau), ainsi que du rôle et des perspectives du Vietnam dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement durable, tant au niveau régional qu’international.

Il a qualifié ces quatre décennies de Renouveau de succès historique, illustrant de manière exemplaire une voie de développement indépendante et centrée sur le peuple. D’un pays ravagé par la guerre et la pauvreté, le Vietnam s’est relevé pour devenir une nation politiquement stable et en forte croissance, enregistrant des progrès remarquables en matière de réduction de la pauvreté, de protection sociale, d’éducation et de santé, tout en préservant fermement son indépendance politique et sa cohésion sociale.



Selon lui, l’expérience vietnamienne confirme le droit fondamental de chaque nation à choisir librement sa voie de développement, en fonction de ses conditions spécifiques, sans ingérence extérieure. Aux niveaux régional et international, le Vietnam est largement perçu comme un facteur positif de paix et de stabilité. Sa politique étrangère cohérente et pacifique a contribué à renforcer l’unité de l’ASEAN, à promouvoir la coopération internationale et à consolider un ordre mondial multipolaire fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies.

Revenant sur les cinq années de mise en œuvre de la Résolution du 13ᵉ Congrès national du Parti, Pallab Sengupta a souligné que le Vietnam avait démontré une forte capacité de leadership, une vision stratégique claire et une grande adaptabilité face aux bouleversements mondiaux majeurs, notamment la pandémie de COVID-19, l’intensification des tensions géopolitiques et l’instabilité économique.

Dans ce contexte complexe, le pays a su préserver sa stabilité politique, garantir la sécurité sociale et relancer son économie, tout en poursuivant de manière constante une politique étrangère fondée sur le multilatéralisme, la coopération pacifique et le respect du droit international.

À l'occasion du 14e Congrès national du PCV, Sengupta a exprimé l'espoir que le Vietnam continue de consolider une orientation de développement axée sur la croissance inclusive, l'équité sociale et la durabilité environnementale.



Sur le plan international, le Vietnam devrait promouvoir davantage le dialogue, renforcer la solidarité de l'ASEAN, défendre le multilatéralisme et résoudre les différends par des moyens pacifiques. Il a également exprimé l'espoir que le Vietnam porte plus fermement la voix des pays en développement dans la construction d'un ordre mondial plus juste et plus démocratique.

Dans la nouvelle phase de développement qui s’ouvre après le 14ᵉ Congrès national du Parti, Pallab Sengupta a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment par l’intermédiaire du Comité vietnamien pour la paix, de l’Union vietnamienne des organisations d’amitié et des organisations de masse.

Les principaux axes de coopération porteront sur la promotion des échanges entre les peuples, l’autonomisation des jeunes dans la lutte pour la paix, l’opposition à la militarisation et aux politiques coercitives, ainsi que la coordination des efforts en matière de justice climatique, de développement durable, de protection de la souveraineté nationale et de règlement pacifique des différends. -VNA/VI