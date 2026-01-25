14e Congrès national du Parti : Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement

Des membres du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

L’ancienne députée française Stéphanie Do estime que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui vient de s’achever, réaffirme non seulement la continuité stratégique du pays, mais marque aussi son entrée dans une nouvelle phase de développement plus aboutie.

Selon elle, les grandes orientations définies par le Congrès témoignent clairement de la volonté du Vietnam de consolider ses acquis dans les domaines de l’économie, de la technologie et de l’économie verte, afin d’orienter le développement national vers une trajectoire durable, innovante et autosuffisante, au service des intérêts et du bonheur de la population.

L’ancienne parlementaire française d’origine vietnamienne a souligné que ce Congrès reflète l’ambition affirmée du Vietnam de devenir un acteur stratégique de premier plan, reconnu parmi les puissances émergentes, non seulement dans la région, mais aussi à l’échelle mondiale. Cette ambition, a-t-elle souligné, repose sur la mobilisation des forces collectives, la solidarité nationale et un sens partagé des responsabilités par l’ensemble du peuple vietnamien, au pays comme à l’étranger, œuvrant de concert à la construction d’un Vietnam fort, uni et influent, en harmonie avec les grands équilibres mondiaux contemporains.

Actuellement présidente du parti politique "Ensemble pour notre France", Stéphanie Do observe que le Congrès a envoyé un message fort : le Vietnam ne se contente plus d’une croissance rapide, mais poursuit désormais un modèle de développement de meilleure qualité, plus inclusif et davantage tourné vers l’avenir.

Revenant sur le développement du Vietnam au cours des dernières décennies, elle qualifie les réalisations du pays de remarquables. Le Vietnam est parvenu à conjuguer harmonieusement une croissance économique soutenue, une réduction de la pauvreté à grande échelle, une amélioration notable du niveau de vie et un maintien de la stabilité sociale – des objectifs difficiles à atteindre dans un contexte international en pleine mutation.

Saluant les grandes orientations définies par le 14e Congrès du PCV, telles que le développement rapide et durable, la modernisation institutionnelle, l'innovation scientifique et technologique, la transformation numérique et la croissance verte, Stéphanie Do les a décrites comme de puissants leviers pour renforcer la compétitivité du Vietnam. Ces choix stratégiques permettent au Vietnam de se positionner plus haut dans les chaînes de valeur mondiales, d'attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de s'intégrer plus profondément et durablement aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Dans un contexte de profondes transformations mondiales dans les domaines du numérique, de l'énergie et de l'environnement, elle a souligné que ces orientations contribuent à positionner le Vietnam comme un partenaire fiable, moderne et tourné vers l'avenir, notamment pour les pays européens, dont la France.

Évoquant le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale dans un contexte d’incertitude mondiale, Stéphanie Do met en avant la reconnaissance croissante dont bénéficie le pays de la part de la communauté internationale. La politique étrangère vietnamienne est très appréciée pour son équilibre, son pragmatisme et son engagement constant en faveur du multilatéralisme.

Se projetant sur les 10 à 20 prochaines années, l’ancienne députée s'est dit convaincue que le Vietnam deviendrait un acteur incontournable en Asie du Sud-Est et un partenaire stratégique de premier plan sur la scène mondiale. Sur le plan économique, le pays possède un fort potentiel pour devenir un pôle régional d’innovation, d’industries vertes et de technologies émergentes. Sur les plans politique et stratégique, l’équilibre de sa politique étrangère et son engagement multilatéral lui permettront de jouer un rôle de médiateur entre les régions et les cultures.

Stéphanie Do insiste enfin sur le fait que la jeunesse vietnamienne, forte d’une solide formation, d’une connectivité étendue et d’une grande ambition, constitue une ressource précieuse et un moteur essentiel pour l’avenir du pays. Dans le même temps, les communautés vietnamiennes de l’étranger jouent un rôle important grâce à leurs liens étroits, leur expertise professionnelle et leurs contributions concrètes au développement et au rayonnement international du Vietnam. -VNA/VI