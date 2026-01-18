14e Congrès national du Parti : Lang Son valorise ses atouts de porte d’entrée commerciale et d’économie frontalière

L’année 2026, marquant le début de la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la poursuite de la concrétisation de la Résolution du 18e Congrès du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, la province de Lang Son (Nord) dispose de nombreuses d'opportunités de développement majeures et fait face aussi aux défis complexes. En tant que province montagneuse et frontalière, constituant une porte d'entrée stratégique sur le corridor économique Nanning - Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, les autorités et les populations locales s'efforcent de faire de Lang Son un pôle de croissance majeur de la moyenne région de la haute région montagneuse du Nord d'ici 2030.





Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil du 14e Congrès national du Parti, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lang Son, Hoang Quoc Khanh, a exposé les orientations stratégiques et les décisions majeures visant à atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026 et à assurer un essor soutenu pour les années suivantes. Selon lui, Lang Son occupe une position géostratégique cruciale en matière de défense, de sécurité, de commerce frontalier et de la diplomatie. L'ambition de transformer la province en un pôle de croissance régional constitue le contenu essentiel de la Résolution du 18e Congrès provincial, traduisant la détermination politique de l'ensemble du système local.

Au poste frontière international de Huu Nghi, province de Lang Son. Photo : VNA





Cette orientation stratégique à long terme vise à exploiter de manière optimale les avantages comparatifs de la province, notamment dans l'économie frontalière, le commerce, les services, l'industrie de transformation, le tourisme et l'agriculture commerciale. Ce dynamisme doit créer de nouveaux moteurs de croissance, améliorer la qualité de vie des habitants, garantir la défense, la sécurité, et construire le système politique transparent et puissant.



Sur le plan de l'intégration régionale, Lang Son joue un rôle de passerelle essentielle dans les chaînes logistiques et commerciales entre le Vietnam, la Chine et la région. Quand Lang Son se développe en tant que pôle de croissance, elle générera un effet d'entraînement, stimulant les connexions infrastructurelles et productives pour accroître la compétitivité de l'ensemble de la moyenne région et de la haute région montagneuse du Nord.



Selon le dirigeant de Lang Son, pour concrétiser ces objectifs, la province a défini plusieurs orientations et des percées majeures suivantes.





Avant tout, elle mise sur le développement de l'économie frontalière en modernisant les infrastructures des zones économiques et des postes-frontières intelligents, tout en optimisant les services logistiques et les procédures administratives.



A poste frontière de Tan Thanh, province de Lang Son. Photo : VNA

Parallèlement, Lang Son accorde une priorité absolue au développement des infrastructures stratégiques, incluant les transports, les parcs industriels, l'urbanisme et le numérique, afin de renforcer sa connectivité avec Hanoï et les grands centres économiques du pays.



Un autre axe majeur concerne l'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer les investisseurs, en privilégiant un gouvernement au service des citoyens et des entreprises. La province encourage particulièrement le secteur privé, les petites et moyennes entreprises ainsi que l'innovation.



Ensuite, l’accent est mis sur la formation de ressources humaines qualifiées dans la logistique, le commerce et le tourisme, ainsi que sur une transformation numérique globale intégrant la science et la technologie dans la gestion socio-économique.



De plus, le développement culturel et social reste indissociable de la sécurité et de la diplomatie, notamment par la valorisation du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son et la préservation de l'identité culturelle des groupes ethniques, tout en édifiant une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.



Pour garantir l'efficacité de ces orientations, Hoang Quoc Khanh a souligné trois groupes de solutions clés : le renforcement de la direction politique par une planification rigoureuse et un contrôle régulier ; la mobilisation et l’utilisation efficiente des ressources budgétaires et privées via le partenariat public-privé ; et enfin, la promotion de la force du système politique et de solidarité populaire.



Grâce à cette détermination, Lang Son entend réaliser avec succès les objectifs de son 18e Congrès provincial, créant ainsi une dynamique de développement durable pour la nouvelle ère. -VNA/VI