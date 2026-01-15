14e Congrès national du Parti : La protection de l'environnement, moteur essentiel du développement durable

La Loi sur la protection de l’environnement encourage désormais la participation de l’ensemble de la société, tout en clarifiant les responsabilités de chaque acteur, des organisations aux citoyens. Photo: VNA

À l’approche du 14e Congrès national du Parti, le Dr Trân Van Mieu, vice-président de l’Association pour la conservation de la nature et de l’environnement du Vietnam (VACNE), a livré son analyse du projet de documents du Congrès. Selon lui, l’intégration de la protection de l’environnement au cœur de la stratégie de développement national marque un tournant à la fois majeur et pertinent.

Le Dr Trân Van Mieu a souligné que quatre décennies de réformes ont permis une transformation profonde de la vision du Parti. Il a observé que l’idée de concilier croissance économique et préservation de la nature a progressivement supplanté la logique antérieure consistant à « sacrifier l’environnement au profit de la croissance ». Cette orientation politique s’est accompagnée d’un renforcement substantiel du cadre juridique.

À cet égard, le Dr Trân Van Mieu a rappelé que la Loi sur la protection de l’environnement encourage désormais la participation de l’ensemble de la société, tout en clarifiant les responsabilités de chaque acteur, des organisations aux citoyens.

D’un point de vue stratégique, le Dr Trân Van Mieu a relevé une évolution significative dans le projet de documents du 14e Congrès : la protection de l’environnement n’y est plus considérée comme une mission secondaire, mais comme le socle même de la croissance future.

Il a précisé que, dans un contexte d’intégration internationale approfondie, le respect des normes environnementales est désormais une condition incontournable pour accéder aux grands marchés mondiaux et préserver la compétitivité de l’économie vietnamienne.



Par ailleurs, il a souligné l’importance vitale d’un environnement sain pour le développement du secteur des services, en particulier du tourisme. L’attractivité du Vietnam dépend étroitement de la qualité de ses paysages et de la propreté de son cadre de vie.

Le vice-président de la VACNE a enfin insisté sur le principe de participation populaire : la population doit être informée, consultée et associée à la supervision des actions environnementales. Il a également accordé un rôle central aux entreprises qui, en adoptant l’économie circulaire et les technologies vertes, contribuent à diffuser les valeurs de durabilité à l’échelle nationale.

En conclusion, le Dr Trân Van Mieu a estimé que la mise en œuvre cohérente et synchronisée des politiques et résolutions du Parti en matière de protection de l’environnement, avec la participation active de toutes les composantes de la société, constitue une condition essentielle pour assurer une croissance durable et améliorer le bien-être des citoyens vietnamiens. -VNA/VI