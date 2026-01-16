14e Congrès national du Parti : Garantir la sécurité sociale en lien avec le développement durable

La Croix-rouge de la province de Ninh Thuan soutient des personnes en difficulté. Photo : VNA

Le 14e Congrès national du Parti se tient dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par l’entrecroisement de nombreuses opportunités et de défis. L’exigence posée ne se limite pas à une croissance économique rapide et durable, mais vise également à mieux prendre soin de la vie de la population, en particulier des groupes vulnérables et exposés aux risques. Dans cet ensemble, l’action humanitaire occupe une place toute particulière.

La pratique de ces dernières années montre que face à la recrudescence des catastrophes naturelles, des épidémies, des effets du changement climatique et des risques sociaux, l’action humanitaire ne peut plus se limiter à des aides ponctuelles, mais doit s’inscrire dans une approche globale et durable, étroitement liée aux objectifs de développement à long terme. La Croix-Rouge du Vietnam continue ainsi d’affirmer sa position, son rôle et sa mission au sein du système politique et dans la vie sociale.

En 2025, les activités humanitaires ont été maintenues de manière continue, avec une valeur totale de plus de 5 300 milliards de dôngs pour l’ensemble du système, bénéficiant à plus de 8,9 millions de personnes. De grands mouvements tels que « Tết Nhân ái » (Tết de la solidarité), « Tháng Nhân đạo » (Mois de l’action humanitaire), « Triệu bước chân Nhân ái » (Un million de pas solidaires), la Campagne de soutien au peuple cubain,… ont enregistré des résultats encourageants.

En 2025, dans un contexte de catastrophes naturelles de plus en plus complexes, la prévention et la réponse aux catastrophes demeurent un pilier essentiel de l’action humanitaire. Des dizaines de milliers de ménages touchés par les tempêtes et les inondations ont reçu une aide rapide ; parallèlement, le réseau des équipes d’intervention en cas de catastrophe, du niveau central comme local, a continué d’être consolidé, avec des milliers de membres prêts à intervenir en cas d’incident. Les activités de prévention et de réponse aux catastrophes menées par l’ensemble de l’Association ont atteint plus de 1 234 milliards de dôngs, bénéficiant à plus de 513 000 personnes.

La prise en charge de la santé de la population demeure un pilier important de l’action humanitaire. En 2025, l’ensemble du système a déployé des activités de soins de santé d’une valeur totale de plus de 307 milliards de dôngs, venant en aide à environ 2,6 millions de personnes. Le mouvement du don volontaire de sang s’est maintenu de manière stable, avec plus de 1,75 million d’unités de sang collectées.

En 2026, l’action humanitaire continuera de mettre l’accent sur la consolidation de l’organisation et le renforcement de l’efficacité et de l’efficience des activités. L’une des tâches majeures consiste à achever la fusion et la réorganisation des antennes de la Croix-Rouge aux niveaux des communes, quartiers et zones administratives spéciales.

Les activités humanitaires restent étroitement liées à la mission de garantie de la sécurité sociale et de prise en charge de la vie de la population, notamment des groupes vulnérables, des personnes pauvres ou en situation difficile, ainsi que des personnes affectées par les catastrophes naturelles et les épidémies.

La mobilisation des ressources, la communication et les relations extérieures continuent d’être renforcées, notamment à travers l’application des technologies de l’information dans la gestion, la communication et la mobilisation des ressources.

L’ensemble du système s’efforcera de prendre soin et de soutenir environ 1,5 million de personnes pauvres ou en situation difficile à l’occasion du Nouvel An lunaire (Tết) ; d’apporter une aide régulière ou ponctuelle à près de 2 millions de personnes ; et de mobiliser plus de 500 milliards de dôngs pour la mise en œuvre du Mois de l’action humanitaire. -VNA/VI