14e Congrès national du Parti : De grandes attentes envers la direction clairvoyante du Parti

James Kember, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam. Photo: VNA

Dans un message de félicitations adressé au Comité central du PCV, James Kember, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam (2006-2009) et actuel président de l’Institut néo-zélandais des relations internationales (NZIIA), a adressé ses meilleurs vœux au Comité central. Il a estimé que, dans un contexte marqué par de nombreux défis tant au niveau mondial qu’au Vietnam, le Congrès à venir constituait une véritable ligne directrice permettant au pays de poursuivre ses progrès économiques, politiques et sociaux.

De son côté, au nom de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande–Vietnam, le professeur Roberto Rabel, du Centre d’études stratégiques de l’Université Victoria de Wellington, a également adressé une lettre de félicitations au Comité central du PCV. Il a souligné que le Congrès représentait une étape de réflexion cruciale pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens dans la définition de la trajectoire future du développement national.

Le professeur Roberto Rabel s’est dit pleinement confiant que les efforts déployés créeront des conditions favorables au progrès continu du Vietnam, tant sur le plan national qu’international, dans les domaines économique, social, culturel, politique et diplomatique.

Dans un autre message adressé au Comité central du PCV, Jameson Thai Van Nguyen, président de l’Association des Vietnamiens à Wellington, représentant la communauté vietnamienne de la capitale et de l’ensemble de la Nouvelle-Zélande, a souligné que le 14e Congrès n’était pas seulement l’occasion de dresser le bilan du mandat écoulé, mais aussi de définir les orientations et objectifs stratégiques pour une nouvelle phase de développement du pays. Il s’est dit convaincu que le Congrès adoptera des décisions majeures, contribuant à un développement vigoureux, prospère et durable du Vietnam.

Par ailleurs, Mme Nguyen Dang Nhu Thanh, présidente de l’Association des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Zélande, a exprimé le vif intérêt et l’attention soutenue des étudiants vis-à-vis des orientations et politiques du Parti et de l’État.

Elle a souligné que les jeunes générations sont pleinement conscientes de leur rôle et de leurs responsabilités, s’efforçant sans cesse d’étudier et de se perfectionner, de préserver l’identité culturelle nationale, tout en apportant activement leurs connaissances, leur dynamisme et leur esprit créatif à l’œuvre de construction et de développement du pays. - VNA/VI