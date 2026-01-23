14e Congrès du PCV : les scientifiques vietnamiens à l’étranger prêts à contribuer au développement national

Le professeur Tran Thanh Van, président du Centre international de science et d’éducation interdisciplinaire (ICISE). Photo: VNA

À l’occasion du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le professeur Tran Thanh Van, scientifique d’origine vietnamienne et fondateur, président du Centre international de science et d’éducation interdisciplinaire (ICISE), a souligné le profond désir des scientifiques vietnamiens à l’étranger de contribuer au développement de leur pays d’origine.



Selon le professeur Tran Thanh Van, le fait que le 14e Congrès place la science, la technologie et l’innovation au cœur du développement national est pertinent et témoigne d’une vision stratégique à long terme. Il a affirmé qu’une base scientifique solide constitue un fondement indispensable pour un développement indépendant, autonome et durable du Vietnam.



Il a insisté sur la nécessité d’investir de manière méthodique et sur le long terme dans la recherche fondamentale, en étroite articulation avec la recherche appliquée et le développement technologique. Selon lui, la recherche fondamentale constitue un socle permettant la production de nouvelles connaissances, la maturation des technologies clés, et la construction progressive de capacités d’autonomie et d’indépendance scientifiques et technologiques à long terme, contribuant ainsi à réduire la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères.



Dans un contexte de ressources limitées, le Vietnam ne peut se permettre une dispersion des investissements. Le professeur Tran Thanh Van a souligné qu’il est nécessaire de concentrer les ressources sur des domaines de recherche stratégiques, de renforcer la coopération internationale et de constituer des groupes et centres de recherche performants, capables de transformer les résultats scientifiques en applications concrètes et en valeur ajoutée pour les entreprises.



Abordant le rôle des intellectuels et scientifiques vietnamiens à l’étranger, il a affirmé que nombre d’entre eux nourrissent un profond attachement à leur pays d’origine et aspirent à y contribuer. Pour attirer et mobiliser ces experts, il a préconisé la création d’un climat de confiance et de respect, ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de revenus des jeunes chercheurs au Vietnam.



Saluant l’adoption de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, le professeur Tran Thanh Van a souligné l’importance de renforcer la supervision de la concrétisation des résolutions dans les lois, décrets et circulaires, afin de garantir que l’esprit de créer des percées soit mis en œuvre de manière pleine et cohérente. Ce n’est qu’à cette condition que la science, la technologie et l’innovation pourront véritablement devenir des moteurs clés, contribuant à un développement rapide, durable et autonome du Vietnam dans la nouvelle ère.-VNA/VI