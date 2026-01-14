14e Congrès du PCV : le Parti communiste des États-Unis confiant dans la nouvelle ère du Vietnam

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (2e, à droite), à la rencontre avec les responsables du Parti communiste des États-Unis. Photo: VNA

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a eu une séance de travail le 13 janvier à New York avec Joe Sims, co-président du Parti communiste des États-Unis (PCUSA), ainsi que plusieurs de ses dirigeants, en vue de discuter des préparatifs du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), de la situation de chacun et du renforcement de la coopération entre les deux partis.

Lors de cet échange, l’ambassadeur Do Hung Viet a informé des préparatifs et de grandes orientations du 14e Congrès national qui, selon lui, constitue un événement important qui marquera le bilan de 40 années de « Doi Moi » (Renouveau), évaluera les résultats des résolutions de la précédente réunion et fixera les objectifs de développement pour la phase à venir.

Il a précisé que les documents du Congrès continuent de réaffirmer la voie d’édification et de défense d’un État socialiste dans un environnement mondial en plein évolution, en mettant l'accent sur l'équilibre entre le développement, la défense et les affaires intérieures et extérieures.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam poursuit résolument sa ligne d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, tout en prônant une multilatéralisation et une diversification de ses relations, qu'il garantit au maximum ses intérêts nationaux en s'appuyant sur les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le pays coopère sur un pied d'égalité et dans un esprit de bénéfice mutuel ; étant un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale ; participant activement à la résolution des problèmes communs à la région et au monde.

L'ambassadeur a souligné que, dans ce nouveau contexte, les documents proposés ajoutent de nombreux éléments importants, notamment des principes directeurs novateurs en matière de politique étrangère et d'intégration internationale, en particulier considérant le renforcement de la défense et de la sécurité nationales et la promotion des affaires étrangères et de l'intégration internationale comme une tâche cruciale et permanente.

Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Joe Sims a exprimé sa joie et son impression devant les succès historiques de la révolution vietnamienne et ses avancées socio-économiques spectaculaires réalisées sous la direction du PCV.

Selon lui, ces résultats témoignent du courage, de la sagesse et de la justesse des politiques du PCV, mais constituent également une preuve tangible de la vitalité de la voie de développement choisie par le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que le Congrès continuera d’insuffler une nouvelle dynamique, ouvrant une ère de prospérité spectaculaire pour le peuple vietnamien, améliorant la vie de habitants et consolidant davantage la position du pays à l'échèle mondial.

Abordant les questions de paix et de sécurité internationale, les deux parties ont réitéré leur attachement au droit international, au multilatéralisme et au rôle central des Nations unies. Elles ont souligné la nécessité de promouvoir la voix pour la paix, la coopération et le développement durable. Elles ont convenu que le renforcement des liens entre les forces progressistes, les mouvements ouvriers et le mouvement pacifiste revêt une importance pratique, contribuant à consolider les fondements sociaux de la coopération internationale et au respect des principes de la Charte des Nations Unies.

En conclusion, l’ambassadeur Do Hung Viet a souligné que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié et de coopération avec le PCUSA et souhaite les développer davantage, les considérant comme un canal essentiel pour approfondir la compréhension et l'affection entre les peuples des deux pays. Il a également sollicité le soutien du PCUSA pour la collecte de documents, photos et d'archives historiques en vue de la création du futur Musée du Parti communiste du Vietnam à l'occasion du centenaire du Parti.

Les responsables du PCUSA ont affirmé leur pleine disponibilité pour collaborer étroitement avec la Mission vietnamienne dans cette initiative de haute importance historique. -VNA/VI