14e Congrès du Parti : une couverture médiatique opportune et vivante d’un événement politique majeur du pays

Membre du Comité central du Parti, ministre vietnamien de la Justice, Nguyên Hai Ninh, visite la zone d’opérations de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam constitue un événement politique d’une importance majeure pour le pays. Se tenant dès les premiers jours de l’année 2026, il ouvre une nouvelle période de développement national, orientée vers les objectifs de prospérité, de civilisation et de bonheur.

Animés d’un haut sens des responsabilités, les journalistes vietnamiens s’emploient à refléter de manière opportune, exacte et vivante l’atmosphère et les contenus de cet événement politique d’une portée exceptionnelle.

En tant qu’Agence nationale d’information, organe stratégique et fiable d’information du Parti et de l’État, et média multimédia de premier plan, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a pris l’initiative d’élaborer très tôt un plan de couverture du Congrès. Celui-ci a été mis en œuvre de manière méthodique et coordonnée, mobilisant l’ensemble de ses unités d’information ainsi que son réseau de bureaux de correspondants au Vietnam et à l’étranger, afin de déployer une vaste campagne d’information et de communication autour du 14ᵉ Congrès.

Selon la vice-directrice générale de la VNA, Nguyên Thi Su, pleinement consciente de l’importance particulière de cet événement, la VNA a préparé de façon rigoureuse et systématique son dispositif de couverture, avec pour objectif de fournir au système médiatique national et international une source d’information officielle, fiable et abondante, remplissant ainsi pleinement sa mission en tant qu’agence de presse nationale.

L’une des tâches majeures auxquelles la VNA a accordé une attention particulière a été la mise en place du site thématique https://daihoidang.vn/, véritable plateforme de données intégrées au service du 14ᵉ Congrès. Ce site est décliné en six langues – vietnamien, anglais, français, russe, chinois et espagnol – et propose cinq formats d’information : textes, photos, vidéos, données et infographies. Il couvre de manière exhaustive l’actualité, les dossiers thématiques ainsi que les archives documentaires relatives aux textes et aux questions de personnel à travers les 13 congrès du Parti. À noter que, pour la première fois, la VNA a constitué une base de données sur le personnel de près de 150 organisations du Parti, regroupant plus de 1 200 responsables, offrant ainsi une source de référence précieuse aux organes de presse et au public.

Durant toute la durée du Congrès, la VNA poursuit la mise à jour la plus rapide et la plus complète possible de l’ensemble des contenus sur cette plateforme, permettant aux organes de presse vietnamiens et étrangers d’y accéder gratuitement via la rubrique « Réservé à la presse », contribuant ainsi à garantir un flux d’information continu, précis et opportun.

Afin d’assurer cette couverture à haute intensité, la VNA a mobilisé l’ensemble de ses ressources, déployant 93 cadres, journalistes et rédacteurs pour la couverture et le service du Congrès, tout en valorisant l’efficacité de son réseau de correspondants au Vietnam et à l’étranger. Grâce à cette mobilisation, l’information fournie par la VNA ne se limite pas au suivi des travaux du Congrès au Centre de conférences, mais reflète également l’atmosphère, la confiance et les attentes des cadres, des membres du Parti et de la population à travers tout le pays, ainsi que celles de la communauté vietnamienne à l’étranger et des amis internationaux.

Les informations relatives au 14ᵉ Congrès sont publiées de manière solennelle et dynamique sur les journaux imprimés et électroniques de la VNA, tout en étant largement diffusées sur les plateformes numériques. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la transmission des informations et des images du Congrès aux régions peuplées de minorités ethniques, à travers des publications spécialisées telles que le Journal illustré des Ethnies et des Régions montagneuses et le journal Nouvelles et Ethnies.

Après trois jours de travaux du Congrès, la VNA avait déjà produit et fourni aux organes de presse plus de 200 dépêches et articles en vietnamien, plus de 1 500 photos, près de 400 articles et dépêches en cinq langues étrangères, 60 vidéos ainsi que des dizaines de productions infographiques. Ces informations ont été largement relayées par les médias et les plateformes numériques. « C’est une joie et un honneur pour les journalistes de l’agence de presse de participer à un événement d’une telle importance pour le pays », a souligné la vice-directrice générale Nguyên Thi Su.

Aux côtés de la VNA, les journalistes des organes de presse centraux et locaux, notamment ceux du Journal de la Sécurité publique du Peuple et du Journal de l’Armée populaire, ont fait preuve d’un sens élevé des responsabilités en tant que membres du Parti, journalistes et cadres des forces armées.

Grâce à une préparation minutieuse, à un travail professionnel et au strict respect des règlements du Comité d’organisation, du Centre de presse et de leurs rédactions, les reporters ont assuré une couverture rapide, fidèle, précise et vivante du 14ᵉ Congrès, contribuant ainsi à permettre au public national et international de suivre en temps utile les développements majeurs de cet événement, dans l’atmosphère joyeuse et enthousiaste de la grande fête du Parti, du peuple et de l’armée. - VNA/VI