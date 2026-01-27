14e Congrès du Parti : un élan de confiance et de dynamisme pour la communauté vietnamienne d’outre-mer

Le consul honoraire Dinh Ngoc Riem en fonction au consulat du Vietnam à Nouméa. Photo : VNA

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est achevé en ouvrant une nouvelle phase de développement, portée par des orientations stratégiques à long terme à l’horizon 2030 et 2045.

Les décisions du Congrès trouvent un large écho au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment en Nouvelle-Calédonie, territoire français d’outre-mer situé dans le Pacifique Sud.

Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en France, Dinh Ngoc Riem, entrepreneur vietnamien reconnu en Nouvelle-Calédonie, a estimé que le 14e Congrès revêtait une importance particulière, en ce qu’il dresse le bilan du parcours de développement du pays tout en définissant des orientations stratégiques de nature à guider le Vietnam dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Selon lui, l’accent mis par le Congrès sur le renouvellement de la pensée stratégique, le renforcement de la gouvernance nationale et la capacité d’adaptation face aux évolutions complexes de la situation régionale et mondiale témoigne d’une vision proactive, cohérente et de long terme du Parti communiste du Vietnam.

La communauté vietnamienne en Nouvelle-Calédonie compte aujourd’hui environ 3 000 personnes, actives principalement dans le commerce, les services et les petites et moyennes entreprises. Dans un contexte d’éloignement géographique, le suivi attentif des orientations de développement du pays revêt une importance particulière pour maintenir le lien avec la patrie.

Dinh Ngoc Riem a souligné que les objectifs définis par le 14e Congrès - développement rapide et durable, économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale approfondie, promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique - ont renforcé la confiance et les attentes de la communauté vietnamienne locale.

Les réformes institutionnelles et l’amélioration de l’environnement des affaires ouvriront, selon lui, de nouvelles opportunités de coopération, d’investissement et d’entrepreneuriat, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la France.

La confiance exprimée par la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie illustre la portée et la force mobilisatrice des orientations stratégiques adoptées lors du 14e Congrès. Elle traduit l’aspiration partagée des Vietnamiens d’outre-mer à un Vietnam développé, autonome et profondément intégré dans le monde. -VNA/VI