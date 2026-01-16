14e Congrès du Parti : temps sec à Hanoï le jour de l’ouverture

S’agissant des conditions météorologiques durant le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu à Hanoï du 19 au 25 janvier 2026, le Centre national de prévision hydrométéorologique indique que, du 18 au 20 janvier, la capitale connaîtra un temps sec, avec de légers brouillards matinaux, un ensoleillement en journée, et un temps froid la nuit et au petit matin.

Du soir et de la nuit du 20 au 22 janvier, des pluies sont prévues sous l’influence de la mousson du Nord-Est.

Du 21 au 25 janvier, le temps restera froid, avec par endroits des épisodes de froid intense ; les températures minimales nocturnes varieront entre 12 et 15 °C, tandis que les maximales diurnes atteindront environ 16 à 19 °C.

Concernant les conditions météorologiques régionales du 18 au 25 janvier, le Nord du pays connaîtra généralement un temps sec, avec de légers brouillards matinaux, un ciel ensoleillé à la mi-journée et l’après-midi, et un temps froid la nuit et le matin ; du 22 au 25 janvier, il fera froid, avec localement un froid intense, notamment en zones montagneuses, où des épisodes de froid sévère sont possibles.

Sous l’effet de l’air froid, à partir de l’aube et dans la journée du 21 janvier, la zone nord de la Mer Orientale (y compris la zone spéciale de Hoang Sa) enregistrera des vents de nord-est forts, provoquant une mer très agitée.-VNA/VI