14e Congrès du Parti : l’intelligentsia vietnamienne de l’étranger, levier stratégique de la nouvelle ère de l’essor national

Alors que se tient le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'ambition d'entrer dans une « ère de l’essor national» s’impose comme un objectif ambitieux et un impératif politique orientant le développement futur du pays.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bruxelles, le Dr Phung Quoc Tri, président de l’Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (ViLaB), a présenté ses propositions visant à mieux libérer et valoriser le potentiel de la communauté des experts vietnamiens à l’étranger, afin d’assurer un développement durable fondé sur la science, la technologie et l’innovation.

Selon lui, le concept de « nouvelle ère de l’essor » traduit une transition inévitable d’un modèle de croissance reposant sur une main-d’œuvre à bas coût vers un développement centré sur le savoir, la science, la technologie et l’innovation. Avec plus de 6,3 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger, dont environ 30 000 experts titulaires d’un doctorat, la diaspora vietnamienne constitue un atout intellectuel stratégique susceptible de stimuler fortement le développement national, à condition d’être mobilisée efficacement.

Fort de son expérience en recherche et en coopération internationale, il a souligné la nécessité d’adopter des politiques plus souples et plus ouvertes afin de faciliter la collaboration scientifique transfrontalière. La mise en place de fonds de recherche conjoints avec des partenaires internationaux, ainsi que la simplification des procédures administratives permettant aux intellectuels expatriés de participer à des projets nationaux, contribueraient à fluidifier la circulation des connaissances. Par ailleurs, des incitations fiscales en faveur du transfert de technologies de pointe pourraient encourager davantage le retour et la valorisation de l’expertise vietnamienne à l’étranger.

Une autre priorité majeure évoquée concerne le développement de plateformes numériques destinées à connecter les réseaux intellectuels vietnamiens à l’échelle mondiale. Phung Quoc Tri a salué, à cet égard, des initiatives telles que le Réseau vietnamien d’experts en données (VDEN) ainsi que le projet de mise en service de la Plateforme nationale d’échange de données.

Il a estimé que le 14e Congrès national du Parti devrait définir une stratégie claire, assortie d'objectifs précis et d'indicateurs mesurables, pour mobiliser les talents étrangers, notamment en Europe. Il a exprimé l'espoir que la part des projets de recherche et développement nationaux impliquant des experts vietnamiens de l'étranger continue de croître, renforçant ainsi les capacités scientifiques et technologiques nationales du Vietnam.

S’agissant des domaines de coopération prioritaires, Phung Quoc Tri a mis en avant les énergies vertes, la logistique et les biotechnologies. Alors que le Vietnam accélère sa transition énergétique et relance progressivement son programme nucléaire, les experts du ViLaB se disent prêts à partager leur expérience en matière de matériaux photovoltaïques, de sûreté nucléaire et de gestion durable de l’énergie. L’application de modèles européens de « ports verts », à l’image du port d’Anvers en Belgique, pourrait également contribuer au développement de la logistique verte au Vietnam.

Il a réaffirmé que la communauté intellectuelle vietnamienne en Belgique et au Luxembourg est prête à accompagner le pays, en apportant ses connaissances et son expérience internationale pour l'aider à réaliser son ambition de s'élever dans cette nouvelle ère. -VNA/VI