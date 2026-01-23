14e Congrès du Parti : Les médias internationaux saluent un message de stabilité, d’unité et de réforme

Des délégués internationaux lors de la séance d'ouverture du 14e Congrès national du PCV. Photo: VNA La presse et les médias internationaux ont largement couvert la séance de clôture du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tenue le 23 janvier à Hanoï, après l’achèvement de l’ensemble du programme et des travaux prévus.

Le Congrès a notamment élu le Comité central du 14e mandat, le Bureau politique et le Secrétaire général, tout en adoptant la Résolution du 14e Congrès, définissant les orientations et les priorités majeures du développement national pour la période 2026-2030.

De nombreuses agences de presse et journaux régionaux et internationaux, tels que Xinhua, le South China Morning Post, le Laotian Times (Laos), Prensa Latina (Cuba), ainsi que des médias occidentaux comme l’AP, l’AFP et Bloomberg, ont particulièrement mis en exergue le fait que le Comité central du Parti du 14e mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, Secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, pour continuer à assumer les fonctions de Secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat. Selon ces médias, ce résultat reflète le haut degré d’unité et de cohésion au sein du Parti communiste du Vietnam, contribuant ainsi à garantir la stabilité politique et la continuité dans la direction du pays.

Le journal électronique de Prensa Latina a indiqué que cette information a été annoncée lors de la séance de clôture du 14e Congrès, tout en soulignant la devise du Congrès : « Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement », laquelle traduit la détermination du Parti communiste du Vietnam à conduire le pays vers une nouvelle phase de développement.

L’opinion internationale s’est également intéressée à la consolidation du Bureau politique du nouveau mandat, dont la composition est jugée comme une combinaison harmonieuse entre continuité et renouveau. Selon les observateurs, cette structure répond aux exigences de leadership dans un contexte où le Vietnam accélère son processus de modernisation et approfondit son intégration internationale.

Le Laotian Times a souligné que le 14e Congrès constitue l’événement politique le plus important du Vietnam dans le cycle quinquennal, jouant un rôle clé dans l’orientation des lignes directrices, des politiques et du travail de direction du Parti communiste du Vietnam. Le journal a notamment relevé que l’ensemble des 180 membres titulaires du Comité central ont voté en faveur de la réélection du camarade Tô Lâm au poste de Secrétaire général.

L’Associated Press (AP) des États-Unis a estimé que, sous la direction du Secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam a engagé les réformes administratives et économiques les plus vastes depuis la fin des années 1980, période marquée par le lancement de la politique du Renouveau (Doi moi). Ces réformes comprennent notamment la rationalisation de l’appareil administratif, l’ajustement des modèles de gouvernance afin d’améliorer l’efficacité de la gestion publique, ainsi que la promotion de nombreux projets d’infrastructures de grande envergure.

De leur côté, l’AFP et Bloomberg ont estimé que la réélection du Secrétaire général Tô Lâm illustre le soutien du Parti communiste du Vietnam à l’orientation en faveur de la croissance et des réformes. Bloomberg a commenté que les ajustements et réformes majeurs en matière d’organisation et de gestion de l’État mis en œuvre ces dernières années constituent les changements les plus significatifs observés depuis plusieurs décennies, contribuant à créer un nouvel élan pour le développement économique.

Le South China Morning Post a cité les propos du Secrétaire général Tô Lâm lors du 14e Congrès, dans lesquels il a réaffirmé la détermination à préserver l’unité et la cohésion au sein du Parti, tout en soulignant l’ampleur des tâches à accomplir au cours du prochain mandat. Le journal a estimé que sa réélection envoie un signal positif de stabilité politique, un facteur considéré par les investisseurs étrangers comme l’un des atouts majeurs du Vietnam.

Dans l’ensemble, les médias internationaux ont estimé que le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, en achevant son agenda, en consolidant son appareil dirigeant et en adoptant sa Résolution, a adressé un message clair de stabilité politique, d’unité interne et d’orientation cohérente du développement pour le nouveau mandat. - VNA