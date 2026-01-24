14e Congrès du Parti : Le Vietnam après 40 ans de Renouveau, entre puissance nationale et autonomie stratégique

Reda El Taify, ancien ambassadeur d’Égypte au Vietnam et actuel directeur de la Fondation de la bibliothèque publique égyptienne. Photo: VNA

À l’occasion du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Reda El Taify, ancien ambassadeur d’Égypte au Vietnam et actuel directeur de la Fondation de la bibliothèque publique égyptienne, a livré une analyse approfondie des quatre décennies de "Doi Moi" (Renouveau).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le diplomate a salué une transformation "historique" qui place désormais Hanoï au cœur des enjeux de l’autonomie stratégique mondiale.

Pour M. El Taify, le bilan de 40 ans de réformes sous l'égide du Parti est sans appel : le Vietnam a réussi une mue complète, s'appuyant sur trois piliers fondamentaux : le développement socio-économique, la défense nationale et une diplomatie proactive.

Le diplomate égyptien a souligné la réussite du passage d'une économie planifiée centralisée à une économie de marché à orientation socialiste. Ce modèle a permis au Vietnam de quitter le groupe des pays à faible revenu pour rejoindre celui des pays à revenu moyen, avec un taux de croissance du PIB figurant parmi les plus élevés de la région sur plusieurs décennies.

L’agriculture, autrefois précaire, est devenue le socle de l’économie, garantissant la sécurité alimentaire nationale tout en propulsant le pays au rang des leaders mondiaux des exportations agroalimentaires, a-t-il précisé. L’amélioration continue de l’environnement des affaires et de l’investissement permet au Vietnam d’attirer d’importants flux d’investissements directs étrangers et de s’intégrer de plus en plus profondément aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, Reda El Taify a qualifié de "stratégique" la capacité du Vietnam à maintenir un environnement de paix stable.

Sur le plan des relations extérieures, Reda El Taify a estimé que le Vietnam a mené avec succès une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la multilatéralisation et la diversification des relations, établissant des liens diplomatiques avec la majorité des États et développant un vaste réseau de partenariats stratégiques et globaux. L’intégration internationale, en particulier économique, s’est intensifiée grâce à la participation à de nouveaux accords de libre-échange, élargissant les marchés, attirant les investissements et favorisant les réformes institutionnelles ainsi que la compétitivité nationale. Le Vietnam affirme par ailleurs un rôle de plus en plus actif, responsable et constructif sur les scènes régionale et internationale.

L'ancien ambassadeur a insisté sur le concept d’autonomie stratégique. Dans un monde imprévisible, cette autonomie ne signifie pas l’isolement, mais la capacité de décider de sa propre voie de développement et de protéger ses intérêts vitaux.

Pour consolider cette position, le Vietnam doit, selon Reda El Taify, se concentrer sur plusieurs priorités. Le pays doit en premier lieu consolider une base économique interne suffisamment robuste, en opérant la transition d’un modèle de croissance reposant largement sur le capital et la main-d’œuvre à faible coût vers un modèle fondé sur la productivité, la science, la technologie et l’innovation.

La maîtrise progressive des technologies clés dans des domaines stratégiques – énergie, industrie manufacturière, transformation numérique, économie verte et économie circulaire – est jugée essentielle, de même que la diversification des marchés, des partenaires et des chaînes d’approvisionnement afin de réduire les dépendances excessives.

L’ancien ambassadeur insiste également sur le rôle central des ressources humaines et des institutions en tant qu’avantages compétitifs stratégiques.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, le Vietnam doit préserver un équilibre stratégique, renforcer ses capacités d’autodéfense et éviter toute dépendance, Reda El Taify.

Enfin, il a souligné que l’autonomie stratégique est indissociable d’une diplomatie proactive, flexible et multilatérale. Le Vietnam est appelé à poursuivre résolument sa politique étrangère indépendante et autonome, à participer activement à l’élaboration des règles, normes et mécanismes de coopération régionaux et internationaux, et à promouvoir son rôle de passerelle et de médiateur en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. La crédibilité politique et diplomatique, ainsi que l’image d’un Vietnam responsable et digne de confiance, constituent un capital immatériel essentiel pour consolider l’autonomie stratégique du pays dans les années à venir.-VNA/VI