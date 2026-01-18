14e Congrès du Parti : Le secteur de la santé de Hanoï se mobilise pour une sécurité sanitaire absolue

Le Département de la santé de Hanoï a organisé, le 16 janvier, au Centre de contrôle des maladies (CDC) de la capitale, la cérémonie de lancement de la mobilisation du secteur de la santé en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Cette initiative vise à assurer une couverture médicale optimale, la prévention des épidémies et une capacité de réaction rapide face aux situations d’urgence tout au long de cet événement politique majeur.

S’exprimant lors de la cérémonie, le docteur Nguyen Trong Dien, directeur du Service municipal de la santé, a souligné que la garantie de la sécurité sanitaire, de la prévention épidémiologique, de l’hygiène et de la sécurité alimentaires ainsi que de la salubrité environnementale constituait une mission stratégique. Selon lui, une préparation rigoureuse et méthodique contribuera directement au plein succès du Congrès.

Il a exhorté l’ensemble des unités du secteur à maintenir une permanence opérationnelle continue, afin d’assurer la prise en charge médicale en temps opportun et de contrôler strictement tout risque sanitaire susceptible de survenir.

Le directeur a également appelé les cadres et le personnel de santé à faire preuve du plus haut sens des responsabilités, de discipline et de professionnalisme. Il a insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre les différentes unités, tant au sein du secteur de la santé qu’avec les organismes concernés, conformément aux directives de la municipalité et du Service de la santé.

Engagé à mobiliser des ressources humaines hautement qualifiées, le directeur du CDC de Hanoï, Bui Van Hao, a précisé le rôle central de la médecine préventive dans ce dispositif. Le CDC renforcera la surveillance épidémiologique afin de détecter et de traiter rapidement toute maladie infectieuse. Une attention particulière sera accordée au contrôle rigoureux des établissements de restauration au service du Congrès, ainsi qu’à la surveillance de la qualité de l’eau et à la désinfection des sites de réunion et d’hébergement des délégués.

En matière d’assistance médicale d’urgence, le docteur Tran Ngoc Son, directeur adjoint de l’Hôpital général Saint-Paul, a indiqué que son établissement avait mis en place un dispositif complet. L’hôpital a mobilisé des équipes de médecins et d’infirmiers expérimentés, comprenant quatre équipes médicales assurant une permanence 24h/24 sur les sites désignés, ainsi que deux équipes dédiées aux activités artistiques célébrant le Congrès. Une unité de réserve est également prête à être déployée en cas d’urgence.

À l’issue de la cérémonie, le directeur du Département de la santé, Nguyen Trong Dien, a procédé à une inspection technique des ambulances, des équipements spécialisés ainsi que des stocks de médicaments et de produits chimiques. Les résultats de cette inspection ont confirmé que toutes les unités sont pleinement opérationnelles, disposant des ressources humaines et matérielles nécessaires pour remplir leurs missions dès réception des ordres de déploiement. -VNA/VI