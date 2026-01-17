14e Congrès du Parti : des journalistes polonais impressionnés par les réalisations globales du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai (au premier plan, cinquième en partant de la gauche), et d'autres participants à la conférence de presse du 15 janvier. Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai, a présidé le 15 janvier, une rencontre avec la presse au siège de l’Ambassade du Vietnam en Pologne.

L’événement a réuni près de vingt délégués et invités, représentant des agences de presse, des médias, des instituts de recherche et des maisons d’édition polonaises, dont la Télévision nationale polonaise (TVP), l’Association des médias polonais, ainsi que de grands quotidiens et magazines tels que Rzeczpospolita, Trybunal, Interia, Eurogospodarka, Swiat Elit…, sans oublier plusieurs personnalités influentes sur les réseaux sociaux locaux.

S’exprimant lors de la rencontre, l’ambassadeur Ha Hoang Hai a informé les journalistes et les médias polonais de la situation du développement du Vietnam ainsi que des réalisations majeures, globales et d’importance historique obtenues par le pays au cours de près de 40 ans de Renouveau (Doi Moi). Il a également mis en lumière la signification, l’importance et les grandes orientations du XIVe Congrès national du Parti, un événement majeur ouvrant une nouvelle étape du développement national dans l’ère de l’essor du peuple vietnamien.

Le diplomate a souligné que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Pologne, établies il y a plus de 75 ans, ne cessent de se développer dans de nombreux domaines. Il a mis en exergue les importantes potentialités de coopération bilatérale à l’avenir, alors que les deux pays s’orientent vers l’élévation de leurs relations au niveau de « partenariat stratégique » et partagent de nombreuses convergences en matière de priorités de développement, fondées sur des piliers tels que les ressources humaines, les infrastructures, la science et la technologie, la transformation numérique et la transition verte.

Lors de la rencontre, plusieurs représentants de la presse et des médias polonais, ayant déjà eu l’occasion de se rendre au Vietnam, ont exprimé leur vive impression face aux réalisations globales du pays, à ses destinations touristiques attrayantes ainsi qu’à la richesse et à la singularité des cultures traditionnelles régionales. Les journalistes polonais ont également salué le processus d’intégration du Vietnam ainsi que la contribution active et positive de la communauté vietnamienne au développement du pays d’accueil. Ils ont exprimé leur confiance et leur souhait de voir les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays et les deux peuples continuer à se consolider et à se développer dans les temps à venir.

La rencontre avec la presse constitue l’une des activités phares de l’Ambassade du Vietnam en Pologne à l’occasion du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Elle vise à fournir aux médias et à la presse polonais des informations approfondies sur les réalisations globales du pays après près de 40 ans de Renouveau, contribuant ainsi à affirmer le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam, à rehausser le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale, à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance réciproque, au service de l’objectif de développement national dans la nouvelle ère – l’ère de l’essor du peuple vietnamien.- VNA/VI