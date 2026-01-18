14e Congrès du Parti : Bac Ninh ambitionne de devenir une ville placée sous l’autorité centrale avant 2030

La vision, les objectifs et les grandes orientations visant à faire de Bac Ninh une province à développement rapide, durable, moderne et riche de son identité culturelle, avec pour ambition de devenir une ville placée sous l’autorité centrale avant 2030, ont été exposés par Nguyen Hong Thai, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh, lors d’un entretien accordé aux médias nationaux et locaux à l’approche du 14e Congrès national du Parti.

Après la fusion administrative, Bac Ninh entre dans une nouvelle étape de développement, caractérisée par un espace élargi, des ressources accrues et des exigences plus élevées en matière de gouvernance.

S’inscrivant dans les orientations du 14e Congrès, la province identifie les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs clés ; les citoyens et les entreprises comme centre du développement ; la culture de Kinh Bac comme socle spirituel et force endogène ; et la discipline, l’efficacité et l’efficience du système politique comme garantie essentielle.

Spectacle de chants folkloriques par des minorités ethniques de la commune de Bien Son, province de Bac Ninh. Photo : VNA

En 2025, le produit intérieur brut régional (GRDP) est estimé à plus de 522 000 milliards de dongs (19,89 milliards de dollars), en hausse de 10,27 %, plaçant Bac Ninh parmi les localités affichant une croissance à deux chiffres. La structure économique évolue positivement, avec l’industrie demeurant le principal moteur. Le volume total des échanges commerciaux (importations-exportations) atteint 182 milliards de dollars, représentant près de 20 % du chiffre national, faisant de Bac Ninh l’un des deux plus grands pôles d’import-export du Vietnam.

Le commerce et les services poursuivent leur essor dynamique, tandis que les infrastructures de transport, urbaines et numériques continuent de faire l’objet d’investissements synchronisés. L’agriculture s’oriente vers des modèles écologiques. Les secteurs de la culture, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale bénéficient d’une attention soutenue.

Évoquant les moteurs de croissance existants et les nouveaux leviers décisifs pour maintenir un rythme de croissance élevé, Nguyen Hong Thai a précisé plusieurs orientations majeures suivants : Réviser et ajuster rapidement le Plan provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 ; accélérer la restructuration économique vers l’industrie de haute technologie, l’industrie verte, les industries de soutien et l’économie numérique ; poursuivre les investissements dans les infrastructures et le développement urbain intégrés et modernes, en mettant l’accent sur les axes de transport interrégionaux, interprovinciaux et internationaux, notamment l’aéroport international de Gia Binh, la ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, ainsi que les corridors Hanoï – Lang Son – Hai Phong – Quang Ninh – Mong Cai ; faire du développement de l’économie privée un moteur essentiel ; accélérer la transformation numérique globale.

La province de Bac Ninh identifie clairement trois percées stratégiques déterminantes pour atteindre l’objectif de devenir une ville relevant directement de l’administration centrale : une percée en matière de cadres institutionnels et de capacités de gouvernance du développement ; une percée dans le développement des ressources humaines et une percée concernant les infrastructures synchronisées et modernes.

Le district de Hiep Hoa (anciennement province de Bac Giang), comprenant aujourd’hui les communes de Hiep Hoa, Xuan Cam, Hop Thinh et Hoang Van, est un nouveau pôle industriel de la province de Bac Ninh. Photo : VNA

S’agissant du rôle de l’être humain et de l’identité culturelle de Kinh Bac dans la construction d’une base durable et d’un avantage concurrentiel à long terme, le responsable souligne que l’homme est à la fois le centre, le sujet et la finalité de toutes les stratégies de développement. La croissance économique doit viser l’amélioration de la qualité de vie de la population, la garantie d’un environnement sûr, d’espaces urbains civilisés, d’une protection sociale durable et d’opportunités de développement équitables et porteuses de bonheur pour tous.

La protection de l’environnement est définie comme une exigence incontournable. Bac Ninh renforce la gestion des ressources naturelles et foncières, contrôle strictement la pollution dans les zones industrielles et les villages artisanaux, promeut l’économie verte et circulaire, et élève les normes environnementales dans l’attraction des investissements, a conclu le responsable. - VNA/VI