14ᵉ Congrès national du PCV : l’innovation de la pensée, levier du développement national

À l’approche du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, de nombreux juristes et experts ont apporté des contributions profondes et constructives au projet de documents soumis au Congrès.

Tous soulignent la nécessité de renouveler en profondeur la pensée du développement et la pensée législative, considérées comme la base essentielle pour perfectionner l’institution, stimuler l’innovation et promouvoir un développement durable dans la nouvelle période.



Innover la pensée législative – un maillon clé du perfectionnement institutionnel



Le professeur Phan Trung Ly, ancien président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale, estime que le projet de rapport politique soumis au Congrès a été préparé de manière sérieuse et globale, reflétant la vision stratégique et la haute responsabilité du Parti. Selon lui, le point saillant réside dans la volonté affirmée de poursuivre l’innovation de la pensée du développement, associée à celle du législatif.



Pour le professeur Phan Trung Ly, dans le processus d’édification de l’État de droit socialiste, la pensée législative joue un rôle central, car le droit est l’outil qui concrétise les orientations du Parti et crée le cadre pour le développement. Toutefois, la démarche législative actuelle reste encore marquée par une logique administrative, manquant parfois de caractère créatif et de prévoyance.



Il propose ainsi de renouveler globalement la manière de concevoir et d’élaborer les lois, afin que chaque texte adopté découle des besoins réels de la société, soit cohérent, applicable et porteur d’innovation. « Un système juridique clair, cohérent et transparent constitue le fondement d’un État de droit fort et moderne », a-t-il affirmé.



Renouveler la pensée du développement – un fil conducteur du projet de rapport



Le professeur Trân Ngoc Duong, ancien vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale, partage la même vision. Selon lui, l’esprit de renouvellement de la pensée du développement, mis en avant dans le projet de rapport, constitue le facteur décisif pour garantir un développement rapide, durable et inclusif.



Il souligne la nécessité de traduire cette orientation en changements concrets : passer d’une pensée “administrative et directive” à une pensée “créatrice et de service” ; d’une gouvernance “centralisée” à une gouvernance “décentralisée et responsabilisée” ; et d’une logique “quantitative” à une approche “qualitative, efficace et compétitive”.



Ce renouveau, selon lui, doit s’étendre à tous les domaines : économie, éducation, culture, science et technologie, notamment dans le contexte de la mondialisation, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle. « L’innovation doit devenir l’esprit directeur de toutes les politiques publiques », a-t-il insisté.



Un projet de documents intégré, cohérent et porteur de vision



Le Dr Nguyên Danh Châu, représentant de la Fédération des avocats du Vietnam, considère que le projet de documents soumis au XIVᵉ Congrès a été préparé avec une grande rigueur scientifique. L’intégration de trois rapports majeurs – politique, socio-économique et sur l’édification du Parti – en un seul document global constitue selon lui une approche nouvelle, cohérente et efficace, évitant les répétitions et renforçant la clarté des orientations.



Il apprécie particulièrement le fait que le projet identifie lucidement les limites existantes dans la législation, la santé ou l’éducation, tout en proposant des solutions concrètes. Le Dr Châu recommande toutefois de mettre davantage l’accent sur le rôle exemplaire des cadres dirigeants, en particulier des responsables de premier plan, dans la lutte contre les blocages institutionnels et le “pensée à court terme”.



« Le rêve d’un Vietnam prospère et heureux ne pourra devenir réalité que si nous disposons d’un système juridique juste, transparent, et d’une équipe de cadres réellement dévoués à la Nation », a-t-il affirmé.



Une économie de marché moderne – moteur du développement



Le Dr Phan Van Lam, de l’Institut d’études juridiques et économiques de l’ASEAN, estime pour sa part que le projet de rapport doit insister davantage sur le perfectionnement de l’économie de marché moderne et intégrée, facteur déterminant pour mobiliser les ressources et renforcer la compétitivité nationale.



Il recommande notamment de réduire les interventions administratives, d’accroître la transparence et la concurrence loyale, de protéger les droits de propriété et la liberté d’entreprendre, et de réformer les procédures de faillite et de restructuration d’entreprise. Parallèlement, il appelle à optimiser l’investissement public en le concentrant sur les domaines stratégiques tels que l’infrastructure numérique, les énergies renouvelables, la logistique et la ville verte.



Selon lui, le développement des marchés du capital, de l’énergie et du travail qualifié doit devenir les trois piliers d’une économie indépendante et résiliente.



L’humain et l’innovation – au cœur du développement durable



Pour le Dr Lam, la ressource la plus précieuse du Vietnam reste son peuple. Il insiste sur la nécessité de placer l’humain au centre de toute stratégie de développement, en valorisant la culture, l’éducation, la science et l’innovation. L’éducation, en particulier, doit viser la formation de “citoyens mondiaux” – compétents, responsables et aptes à s’adapter à l’ère numérique et à l’intelligence artificielle.



« Développer l’humain, c’est développer le pays », a-t-il déclaré, ajoutant que chaque politique publique doit partir de l’humain, pour l’humain et par l’humain.



Mobiliser la sagesse des juristes pour le renouveau institutionnel



Dans l’ensemble, les contributions des juristes, avocats et experts en droit témoignent d’un esprit de responsabilité et d’engagement fort envers l’édification de l’État de droit socialiste, la réforme judiciaire et le perfectionnement institutionnel.



Ces réflexions, à la fois théoriques et pratiques, nourrissent directement le projet de documents soumis au 14ᵉ Congrès du Parti, tout en affirmant l’importance de l’innovation dans la pensée et dans l’action comme moteur du développement national.



Avec une approche ouverte, scientifique et empreinte d’aspiration au progrès, les intellectuels et juristes vietnamiens contribuent ainsi à jeter les bases idéologiques et institutionnelles de la nouvelle étape de développement, orientée vers un Vietnam prospère, durable et heureux.- VNA/VI