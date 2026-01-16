14ᵉ Congrès national du Parti : renforcement des relations entre les Partis communistes du Vietnam et de Biélorussie

Sergueï Syrankov, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Biélorussie, remet une lettre de félicitations à l'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyen Van Trung (gauche). Photo : VNA

L'ambassade du Vietnam en Biélorussie a organisé, le 14 janvier, une rencontre avec les dirigeants et membres du Parti communiste de Biélorussie (KPB) afin de les informer des enjeux du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

L'ambassadeur vietnamien Nguyen Van Trung a souligné que ce 14ᵉ Congrès, prévu du 19 au 25 janvier, constitue un événement politique majeur, revêtant une importance décisive pour le développement du Vietnam dans la nouvelle période. Au-delà du bilan du dernier quinquennat et de la définition des objectifs et missions pour les cinq années à venir, le Congrès vise également à façonner la réflexion stratégique, la vision et les orientations du développement national jusqu'au milieu du 21ᵉ siècle.

L'ambassadeur a présenté les résultats marquants du PCV, ainsi que les objectifs prioritaires et les percées stratégiques qui seront débattus lors du Congrès. Il a réaffirmé que le Vietnam maintient sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, au service de la paix et du développement.

Rappelant l’importance du partenariat stratégique Vietnam- Biélorussie établi en mai dernier à l’occasion de la visite du secrétaire général du PCV To Lam dans ce pays européenne, Nguyen Van Trung a appelé le KPB à contribuer activement au développement des relations bilatérales dans cette nouvelle période.

De son côté, le premier secrétaire du Comité central du KPB, Sergei Syrankov, a exprimé son admiration pour le développement du Vietnam sous la direction du PCV. Il a manifesté le souhait d'étudier l'expérience vietnamienne, d'échanger sur les théories politiques et de renforcer la coordination entre les deux Partis.

A cette occasion, Sergei Syrankov a remis une lettre de félicitations destinée au 14ᵉ Congrès national du Parti, souhaitant plein succès au secrétaire général To Lam et à l'ensemble des délégués. Le KPB a réitéré son soutien indéfectible aux initiatives du Vietnam au sein du mouvement communiste international.

Les principaux partis politiques et les milieux politiques biélorusses, notamment le parti "Belaya Rus", ont manifesté leur vif intérêt pour le 14ᵉ Congrès du Parti. Le parti "Belaya Rus" a également adressé très tôt une lettre de félicitations à l'occasion de ce Congrès. -VNA/VI