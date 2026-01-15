14ᵉ Congrès du PCV : un responsable algérien du FLN salue la justesse et la pertinence de la politique de Renouveau du Vietnam

Mourad Lamoudi, membre du Comité central chargé des relations extérieures du Front de libération nationale (FLN) en Algérie. Photo: VNA

Le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans tous les domaines, du développement socio-économique à la culture, au cours des cinq dernières années depuis le 13ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), démontrant ainsi la justesse et la pertinence de la politique de Doi Moi (Renouveau).

C’est qu’a déclaré Mourad Lamoudi, membre du Comité central chargé des relations extérieures du Front de libération nationale (FLN) en Algérie, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Alger.

Mourad Lamoudi a particulièrement salué la position du Vietnam sur les questions régionales et internationales, soulignant la constance et la fermeté dont le pays a fait preuve. Selon lui, cette fermeté repose sur une approche cohérente, fondée sur des principes et des valeurs humaines universelles. Il s’est félicité de la juste cause défendue par le Parti et l’État vietnamiens.

Il a également souligné que l’Algérie et le Vietnam partagent une convergence de vues notable sur les grands enjeux contemporains, notamment face aux menaces pesant sur la paix mondiale. Le Vietnam a toujours apporté un soutien indéfectible aux mouvements de libération nationale à travers le monde, y compris en Algérie. Par sa résistance au colonialisme français, le Vietnam a laissé une leçon historique exemplaire, servant de modèle à toutes les nations opprimées, colonisées ou dominées, a-t-il affirmé.

Pour Lamoudi, cette politique se traduit aujourd'hui par une politique de non-alignement rigoureuse, affirmant la volonté d’indépendance du Vietnam, respectant sa souveraineté et la liberté de ses choix politiques. Le FLN s’est déclaré convaincu que, lors du prochain 14e Congrès national, le Parti communiste du Vietnam réaffirmera et renforcera davantage cette politique, qui a déjà donné des résultats encourageants, voire impressionnants.

S’agissant de la coopération bilatérale, Mourad Lamoudi a indiqué que l’Algérie apprécie hautement la position du Vietnam et est persuadée que les relations algéro-vietnamiennes continueront de se développer, élargissant la coopération dans de nombreux domaines et apportant des bénéfices concrets aux deux pays et à leurs peuples.

Il a qualifié d’historique la visite officielle du Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính en Algérie, en novembre 2025. Cette visite a marqué un tournant décisif avec la signature de nombreux accords de coopération couvrant la plupart des secteurs d’activité, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour le développement et la consolidation des relations bilatérales. Le FLN s’est également félicité de cette visite, ainsi que de la signature de l’accord de coopération entre les deux partis. Ce document constitue un jalon important dans les relations bilatérales, en établissant une feuille de route claire visant à renforcer les liens entre les deux partis, et, par extension, entre les deux nations.

En conclusion, Mourad Lamoudi a indiqué que le FLN fonde de grands espoirs sur la concrétisation de cet accord de coopération. Il a transmis au Parti communiste du Vietnam le message du secrétaire général du FLN, le professeur Abdelkrim Ben Mbarek, exprimant la volonté et la détermination du FLN de promouvoir la coopération, la solidarité et la fraternité entre les deux partis à un niveau encore plus élevé. -VNA/VI