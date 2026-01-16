14ᵉ Congrès du Parti : un expert chinois salue la croissance du PIB vietnamien en 2025

Selon les statistiques, en 2025, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 8,02 %, plaçant le pays parmi les économies à forte croissance de la région et du monde.



Lors d’une interview accordée à la VNA à Beijing sur les résultats obtenus par le Vietnam en matière de développement économique en 2025, Xu Ningning, président du Comité de coopération industrielle dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP), a déclaré que le taux de croissance du PIB vietnamien de 8,02 % en 2025 constituait une réussite remarquable, reflétant une forte capacité de résilience et un dynamisme notable dans un contexte économique mondial complexe et instable.

Xu Ningning, président du Comité de coopération industrielle dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP). Photo: VNA

Xu Ningning a affirmé que ce succès était attribuable à la forte croissance des secteurs manufacturier, des exportations et des investissements étrangers.

L’industrie manufacturière est devenue le moteur central, les exportations le principal moteur de la croissance économique du Vietnam, tandis que la consommation intérieure et les activités commerciales ont progressé parallèlement, illustrant pleinement les avantages de la politique d’ouverture et le potentiel de croissance du pays.



Évoquant les perspectives de développement économique du Vietnam en 2026, avec un objectif de croissance d’au moins 10 %, il a estimé que cet objectif traduisait la confiance du Vietnam dans son développement.

Xu Ningning a également proposé que le pays adopte une approche multidimensionnelle pour relever les défis.



Premièrement, exploiter pleinement les accords de libre-échange tels que le RCEP et l’Accord de libre-échange ASEAN–Chine (ACFTA) 3.0, en mettant en œuvre de manière rigoureuse les mesures de facilitation telles que la réduction des droits de douane et les règles d’origine, afin de continuer à élargir les exportations de produits à fort potentiel.



Deuxièmement, renforcer la coordination des chaînes industrielles et d’approvisionnement, attirer les investissements dans les secteurs de haute technologie et promouvoir la transformation numérique des industries traditionnelles.



Troisièmement, intensifier le développement des infrastructures de transport, de l’énergie et d’autres secteurs, tout en améliorant la connectivité.



Quatrièmement, accorder la priorité à la fois à l’expansion de la demande intérieure et à la stabilisation des investissements étrangers, optimiser le climat des affaires et prévenir les risques liés aux fluctuations de l’économie mondiale.



Cinquièmement, renforcer la coopération industrielle avec les partenaires régionaux, notamment en exploitant les complémentarités des chaînes industrielles Chine–Vietnam afin de favoriser le partage des ressources et un développement coordonné.-VNA/VI