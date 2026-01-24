13èmes Jeux Para de l'ASEAN : Les para-athlètes vietnamiens triomphent

Le nageur Do Thanh Hai (au centre) remporte la médaille d'or et Pham Tuan Hung (premier à droite) la médaille de bronze au 50 m brasse messieurs SB6. Photo : VNA

La délégation vietnamienne a brillé lors des 13èmes Jeux Para de l'ASEAN en Thaïlande, le 23 janvier, remportant 10 médailles d'or supplémentaires et établissant de nouveaux records en natation.



Le point fort de la journée a été la performance exceptionnelle des nageurs vietnamiens. Au 50 m brasse SB6 messieurs, Do Thanh Hai a décroché l'or et battu le record des Jeux Para de l'ASEAN avec un temps de 42,63 secondes. Sa coéquipière Vi Thi Hang a également réalisé une belle performance, remportant l'or au 100 m dos S6-S7 dames et établissant un nouveau record des Jeux en 1 minute 43,20 secondes. Il s'agit de sa deuxième médaille d'or de ces Jeux, après sa victoire au 50 m dos.



L'équipe vietnamienne de natation handisport a également décroché une médaille d'argent et deux de bronze, confirmant ainsi le rôle clé de la natation parmi les disciplines ayant permis au Vietnam de remporter des médailles lors des 13èmes Jeux Para de l'ASEAN.



En athlétisme, les athlètes handisport vietnamiens ont fait preuve de détermination et d'efficacité, remportant une médaille d'or et six d'argent le 23 janvier.



Les échecs ont également brillé, l'équipe vietnamienne remportant sept médailles d'or sur un total de dix après trois jours de compétition. Les joueurs vietnamiens ont brillé dans plusieurs catégories, notamment celles des aveugles (B1), des malvoyants (B2/B3) et des personnes en situation de handicap physique, démontrant ainsi leur talent et leur régularité et réaffirmant la position de leader du Vietnam dans l’handisport en Asie du Sud-Est.



Par ailleurs, l'escrime et l'haltérophilie ont également contribué au palmarès vietnamien.



À 21h15 le 23 janvier, le Vietnam totalisait 24 médailles d'or, 29 d'argent et 24 de bronze, se classant cinquième au tableau des médailles. La Thaïlande, pays hôte, a dominé le classement avec 109 médailles d'or, 102 d'argent et 82 de bronze, suivie de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines. - VNA/VI