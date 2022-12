12e Congrès national de l’UJCH : Bui Quang Huy réélu Premier secrétaire du Comité central

Le 12e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCH) pour le mandat 2022-2027 s’est clôturé vendredi matin 16 décembre à Hanoï, en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Lors de cette session, le Comité central et le Comité permanent et le secrétariat du Comité central de l’UJCH pour le 12e mandat (2022-2027) ont été présentés aux délégués.

Plus précisément, le Congrès a élu 144 personnes au Comité central de l’UJCH pour le 12e mandat du 2022 - 2027. Le Comité permanent comprend 33 membres, le secrétariat 6 dont Bui Quang Huy qui a été réélu premier secrétaire du Comité central de l’UJCH pour le 12e mandat.

Bui Quang Huy est réélu le premier secrétaire du Comité central de l’UJCH pour le 12e mandat. Photo: VNA

A la session de clôture, le Premier secrétaire du Comité central de l’UJCH Bui Quang Huy a remercié le Congrès pour sa confiance et ses attentes envers les 144 membres du Comité central.

Il a affirmé que le 12e Comité central de l’UJCH serait un collectif de solidarité, qu'il travaillerait de manière responsable et créative pour concrétiser tous les points de vue et orientations du Congrès, et mettre en œuvre avec succès sa Résolution.