11.000 milliards de dôngs alloués aux citoyens pour la Fête nationale

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a signé ce vendredi 29 août la Résolution n° 1811/NQ-UBTVQH15, portant sur le complément de dépenses à partir du budget central de 2025, déjà approuvé par l’organe législatif mais non encore réparti en détail.

Conformément à cette résolution, le Comité permanent de l’AN a décidé d’ajuster et de compléter les dépenses budgétaires pour mettre en œuvre la politique de remise de cadeaux à la population, conformément à l’article 4, alinéa 9 de la Résolution 160/2024/QH15.

Le montant total alloué est estimé à 11.000 milliards de dôngs. Chaque citoyen recevra une aide unique de 100.000 dôngs.

Les bénéficiaires sont tous les citoyens de nationalité vietnamienne ; ou les personnes d’origine vietnamienne n’ayant pas encore déterminé leur nationalité, mais ayant obtenu une carte d’identité, résidant actuellement au Vietnam et dont les informations mises à jour et enregistrées dans la Base de données nationale sur la population au plus tard le 30 août 2025.

Le gouvernement est chargé de mettre en œuvre cette résolution de manière rapide, transparente et équitable, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, celui des Finances, la Banque d’État du Vietnam, les Comités populaires des provinces et villes, et d’autres organismes concernés.

L’objectif est de garantir une distribution correcte, d’éviter toute perte, gaspillage ou pratiques malsaines.

La résolution prend effet immédiatement, à partir de la date de sa signature, soit le 29 août 2025.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 28 août une dépêche ordonnant la remise d’un cadeau de 100.000 dôngs à chaque citoyen vietnamien, afin de célébrer la Fête de l’Indépendance dans un esprit de solidarité et de joie nationale.

Cette décision fait suite à l’approbation du Bureau politique, suivant la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm.

Le Trésor public de l’État s’engage à travailler pendant les congés de la Fête nationale, afin de garantir que chaque citoyen reçoive l’aide de 100.000 dôngs avant le 2 septembre. Photo: Trésor public de l’État

Le Trésor public de l’État a émis, ce 29 août, la dépêche urgente n° 9823/KBNN-QLTT, annonçant des ajustements concernant les horaires de règlement électronique bilatéral et la mise à jour des codes bancaires à 8 chiffres à l’occasion des congés de la Fête nationale du 2 septembre. Cette décision vise à garantir le versement rapide, complet et efficace des cadeaux du gouvernement à la population, conformément à la politique sociale marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale.

Le Trésor public a demandé à l’ensemble de ses unités, ainsi qu’aux banques concernées, de coordonner étroitement afin d’assurer le bon déroulement des opérations avant la date symbolique du 2 septembre. - VNA/VI