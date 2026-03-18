10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Chine : Entretien entre les ministres vietnamien et chinois de la Défense

Entretien entre général d’armée Phan Van Giang, ministre de la Défense du Vietnam, et son homologue chinois, le général de corps d'armée Dong Jun. Photo: VNA

Dans le cadre du 10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Chine, le général d’armée Phan Van Giang, ministre de la Défense du Vietnam, s'est entretenu le 18 mars, dans la province de Quang Ninh, avec son homologue chinois, le général de corps d'armée Dong Jun.

Le ministre Phan Van Giang a souligné la signification particulière de cette 10e édition, qui suite au premier Dialogue stratégique ministériel « 3+3 » entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays. L’événement montre le rôle actif des deux ministères vietnamien et chinois de la Défense dans la concrétisation des perceptions communes établies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

Dressant le bilan de dix éditions de cet échange depuis son lancement en 2014, Phan Van Giang a affirmé que cet échange était devenu un point marquant des relations bilatérales en matière de défense. Initialement axé sur les unités militaires, l’échange s'est progressivement ouvert aux autorités et aux organisations locales à travers des actions humanitaires telles que des consultations médicales et la distribution des médicaments gratuits et des programmes culturels et artistiques. Cette année marque une évolution significative avec l'organisation, pour la première fois, d'un entraînement conjoint entre les Marines des deux pays.

Cette initiative constitue un canal de communication essentiel entre les dirigeants des deux ministères pour définir des orientations de coopération et de faire de la coopération en matière de défense un pilier des relations bilatérales. Elle favorise également la diplomatie populaire, les échanges culturels entre les peuples, offrant ainsi aux populations d'opportunités de contact, de coopération et de partage d'expériences en matière de développement économique.

En favorisant les liens entre les forces de protection des frontières, attirant la participation des ministères, secteurs, autorités et habitants des zones frontalières, cet échange contribue activement à la résolution rapide des questions territoriales complexes.

Le général Phan Van Giang a affirmé que cet échange était véritablement devenu l'un des modèles exemplaires de coopération en matière de défense des frontières, un événement diplomatique annuel important soutenu par les dirigeants et les populations des deux pays.

Pour l'avenir, le général Phan Van Giang a plaidé pour la poursuite de maintenir et promouvoir l’efficacité de ce mécanisme, la communication médiatique et la sensibilisation afin de mieux diffuser cet échange et son message de confiance politique et de solidarité d’amitié entre les deux nations auprès de l'opinion internationale.

De son côté, le ministre chinois Dong Jun a salué l'approfondissement constant des liens entre les deux nations et les deux armées ces dernières années, affirmant que les activités de coopération bilatérale en matière de défense avaient approfondi ces relations.

Il a déclaré que les deux parties devaient intensifier leurs échanges afin de contribuer à garantir la stabilité régionale et mondiale.

Le ministre chinois a souligné que cette activité contribuait non seulement aux relations bilatérales, mais aussi au développement des liens entre les populations des deux pays et à la promotion des échanges trilatéraux entre le Vietnam, le Laos et la Chine. Forts de cette tradition, les deux parties continueront de développer et d'intensifier les échanges entre leurs forces armées.

En conclusion de cet entretien, le ministre chinois a officiellement invité son homologue vietnamien à participer au prochain Forum de Xiangshan.

À l'issue de cet échange à Quang Ninh, une cérémonie de départ de la délégation chinoise a été organisée au poste-frontière international de Mong Cai.

Le 19 mars, le général Phan Van Giang se rendra en Chine pour participer aux activités d’échanges frontaliers dans la région autonome Zhuang du Guangxi. -VNA/VI