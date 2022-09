10.000 ménages agricoles bénéficient du projet de chaîne de valeur du riz

Environ 10.000 petits exploitants agricoles ont amélioré leurs pratiques agricoles ainsi que la qualité du riz en participant au projet de la chaîne de valeur du riz et de la 2e phase de l'Initiative de développement de la production de riz en Asie, appelée MSVC-BRIA 2.

Tel est le résultat publié lors d'un colloque pour faire le bilan dudit projet, organisé le 21 septembre à Hanoï par le Département de la coopération économique et du développement rural du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Le projet MSVC - BRIA 2 est mis en œuvre au Vietnam depuis 2018 sous le nom de "chaînes de valeur des petits exploitants axé sur le marché" (MSVC) par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Olam Agri Vietnam et GIZ.

Entre 2018 et 2022, le projet MSVC a déployé des activités pour promouvoir les normes de riziculture durable dans quatre provinces et villes du Sud que sont Dong Thap, An Giang, Bac Lieu et Can Tho.

Grâce à ce projet, 150.000 tonnes de riz aux normes internationales ont été produites, créant de nouvelles opportunités de croissance pour les exportations de riz du Vietnam vers des marchés tels que l'Europe et les États-Unis.

Olam Agri est en train de travailler étroitement avec ses partenaires pour améliorer la qualité du riz produit au Vietnam et les moyens de subsistance des agriculteurs vietnamiens en renforçant les liens avec les chaînes de valeur mondiales, les marchés à forte demande de riz sûr et de haute qualité, a fait savoir son directeur général Mohit Agarwal. -VNA/VI