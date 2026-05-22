​Nghe An: Inhumation des restes de 80 soldats et experts vietnamiens tombés au Laos

La vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Tra à la cérémonie commémorative à Nghe An. Photo: VNA

Le 21 mai, au cimetière des martyrs de Nghi Loc, la province de Nghe An a organisé une cérémonie commémorative et d’inhumation des restes de 80 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.Ces dépouilles ont été retrouvées lors de la campagne de recherche menée pendant la saison sèche 2025-2026 avant d’être rapatriées au Vietnam.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Phung Thanh Vinh, a déclaré que le sacrifice des martyrs symbolisait l'héroïsme révolutionnaire et la solidarité indéfectible entre les peuples vietnamien et laotien. Il a souligné que le Parti, l'État, le peuple et les forces armées vietnamiennes se souviendront à jamais de l'immense contribution de ces soldats tombés pour la cause révolutionnaire et leur rendront hommage.

Le responsable a également exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, le gouvernement et le peuple laotiens, notamment les autorités et les habitants des provinces de Xiangkhouang, de Vientiane et de Xaysomboun, pour leur soutien et leur protection des soldats volontaires et experts vietnamiens pendant la guerre, ainsi que pour l’entretien des tombes des martyrs au fil des années.



Au cours des quarante dernières années, les équipes spéciales des gouvernements vietnamien et lao, en collaboration avec le ministère vietnamien de la Défense, le Commandement de la 4e région militaire et la province de Nghe An, ont travaillé en étroite coordination avec les autorités laos pour rechercher et rapatrier les dépouilles de 12 897 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur leur terrain.

Inhumation des restes de 80 soldats et experts vietnamiens tombés au Laos. Photo: VNA

Parmi elles, 1 680 dépouilles ont pu être identifiées grâce à leur nom et à leur localité d’origine, tandis que 937 autres ont été remises aux autorités locales et aux familles pour être inhumées dans leur terre natale.

Lors de la cérémonie, les délégués ont offert des fleurs et de l’encens en hommage aux soldats tombés au combat, exprimant leur profonde reconnaissance pour leurs sacrifices ainsi que leur gratitude envers les familles des martyrs, les anciens combattants et tous ceux qui ont servi la révolution.-VNA/VI