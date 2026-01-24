Vogue distingue le Vietnam parmi les destinations asiatiques à ne pas manquer

Classé par Vogue (France) parmi les destinations les plus désirables d’Asie en 2026, le Vietnam séduit par la diversité de ses villes, la richesse de sa culture et la majesté de ses paysages naturels.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le magazine français Vogue a récemment consacré un article au pays, intitulé « Pourquoi le Vietnam est la nouvelle destination en vogue en 2026 ? », saluant un territoire où « Des rizières magnétiques aux abords de la baie de Ha long en passant par ses villes capitales teintées de poésie, le Vietnam s'annonce comme la destination la plus désirable de l'année ».

L’article constate : Longtemps réservé aux voyageurs initiés et après un covid féroce, le pays se rouvre, de plus en plus, au point de devenir l’une des destinations les plus désirables d’Asie en 2026. Du tumulte créatif et vibrant des grandes villes aux plages secrètes bordées de jungle, voici les destinations à ne pas rater durant un périple.

Située dans la province de Quang Ninh, la baie d'Ha Long, l’une des cinq plus belles de la planète, est un patrimoine naturel mondial reconnu par l'UNESCO en 1994. Photo: Archives de la VI

L’auteur cite ensuite plusieurs sites incontournables à découvrir au Vietnam, dont la baie d’Ha Long, Hanoï, Ninh Binh, Hue et Ho Chi Minh-Ville.

Célèbre pour ses eaux émeraude qui bordent des pains de sucre verdoyants, l'archipel de la baie de Ha Long constitue l’un des paysages les plus iconique d’Asie. Immortalisé au cinéma, dans les films Indochine de Régis Wargnier ou encore Demain ne meurt jamais de la saga James Bond, on y grimpe dans des jongs traditionnelles revampées.

Le splendide temple de la littérature Van Miêu- Quôc Tu Giam en nuit. Photo : Công Dat/VI

Capitale culturelle du Vietnam, Hanoï fascine par ses différentes facettes qui cohabitent pourtant parfaitement. On y déambule le long de lacs paisibles, dont le Hoan Kiem ou bientôt le lac de l’ouest, autrement appelé la Isola della Musica (l’Île de la musique), qui devrait accueillir d'ici 2027, un opéra flottant pensé par l’agence de Renzo Piano, inspiré de la lumière et des formes de la nacre. Dans la vieille ville, les maisons coloniales s'alignent le long de minces dédales du quartier français. On y goûte une cuisine de rue, faite de café à l'oeuf, de bún chả ou encore de Chè Khúc Bạch. Les soirées sont vibrantes, électrisées par une nouvelle scène, à découvrir sur des rooftops avec vue ou dans des clubs rythmées par les sets de djs venus du monde entier.

Moins connue que la baie de Ha Long, Ninh Binh offre pourtant des paysages tout aussi fascinants, au point que l'on considère qu'elle est sa version “terrestre”. A quelques encablures de Hanoï, elle se démarque par sa multitude de pains karstiques, au pied de rivières (en particulier celles de Tam Coc ou Trang An), de temples (comme la pagode de Bai Dinh) et de rizières vert et or à silloner à vélos. Un panorama presque irréel où vivre en connexion avec la nature.

Ancienne capitale impériale, Huê plonge les voyageurs dans un Vietnam historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Poumon vert, on y visite une belle citadelle, des tombeaux royaux, des jardins travaillées, sans oublier les restaurants qui mettent à l'honneur l'une des cuisines les plus raffinées du pays, héritée de la cour.

Hô Chi Minh-Ville est magnifique illuminée le soir, vue de la rivière Sai Gon. Photo: Giang Son Dông

Hô Chi Minh-Ville est aujourd'hui une cité vibrante et contrastée où les grattes-ciels tutoient les façades coloniales patinées. Vibrante, intense et cosmopolite, la ville mêle gratte-ciels, cafés design et héritage colonial. Très dynamique, c'est ici que le ressent le plus fortement l’élan créatif et entrepreneurial du pays, palpables à travers ses différentes galeries d'art, petits coffee shops, boutiques design, tables innovantes…

Situé dans les montagnes du nord du Vietnam, Sa Pa permet de léviter entre ciel, brume et rizières. Particulièrement prisée pour ses chemins de randonnées (dont ceux de la vallée de Muong Hoa), on y déambule également à travers des forêts de bambous ou au bord de cascade.

Nichée au cœur des montagnes de Phong Nha - Ke Bang, la grotte de Thien Duong est un lieu idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité dans une nature préservée et souhaitent admirer les merveilles souterraines. Photo : Tat Son/VI

Hors des radars, le parc national Phong Nha – Ke Bang abrite certaines des plus grandes grottes du monde. Forêts primaires, rivières souterraines et expériences d’exploration en font un paradis pour les amateurs d’aventure et d’écotourisme.

Le quotidien La Stampa vante le pont du Baiser (Câu Hôn) comme “lieu idéal pour contempler le coucher du soleil le plus séduisant du monde“. Photo : Truong Phu Quôc

Plages de sable blanc, eaux turquoise et hôtels les pieds dans l'eau, Phu Quoc est une autre station balnéaire à ne pas manquer de passage au Vietnam. Une destination idéale pour conclure un voyage en douceur.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, cette reconnaissance internationale tient non seulement à la beauté naturelle du pays, mais aussi à la diversification et au raffinement des infrastructures d’hébergement, ainsi qu’à l’amélioration continue des réseaux de transport aérien, routier et maritime, facilitant l’accès aux destinations dans des conditions de confort et de sécurité accrues./.