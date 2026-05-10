Vietnam et UE : Un partenariat stratégique global tourné vers l'avenir

La délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam a célébré la Journée de l’Europe 2026 lors d’une cérémonie organisée à Hanoï dans la soirée du 8 mai.

Des délégués participent à la célébration de la Journée de l’Europe 2026. Photo: VNA

​L’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, a souligné que le Vietnam et l’UE avaient construit, au fil des décennies, un partenariat profond et résolument tourné vers l’avenir.

​L’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en 2020 a permis une hausse de plus de 50 % des échanges commerciaux bilatéraux. L’UE est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs d’aide publique au développement (APD) du Vietnam, notamment à travers la stratégie "Global Gateway" et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

​L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement commun de l'UE à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de devenir une économie développée d'ici 2045 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en assurant la sécurité énergétique face aux incertitudes mondiales.

​L’année 2026 marque également une étape importante avec la visite, en janvier, du président du Conseil européen, Antonio Costa, au cours de laquelle les relations bilatérales ont été officiellement élevées au rang de Partenariat stratégique global.

​L’UE s’est engagée à demeurer un partenaire de confiance du Vietnam en apportant capitaux et technologies dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les communications, ainsi que les infrastructures énergétiques et de transport. Le projet de développement du port de Lien Chieu à Da Nang illustre cette coopération renforcée.

​Au sein de l’ASEAN, le Vietnam est considéré comme un partenaire pionnier, étant le pays ayant signé le plus grand nombre d’accords avec l’UE. L'UE se positionne ainsi comme un "partenaire d’investissement pour l’avenir à long terme du Vietnam".

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

​Au nom du gouvernement vietnamien, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a adressé ses plus chaleureuses félicitations à des amis européens, affirmant que les relations Vietnam-UE, après plus de 35 ans, regorgent de potentiel pour des avancées significatives.

​Malgré les défis mondiaux, l'UE consolide sa position de partenaire commercial majeur et d'investisseur de premier plan pour le Vietnam, tandis que le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN. Après cinq ans de mise en œuvre de l'EVFTA, le commerce bilatéral a connu une croissance impressionnante de 10% par an en moyenne.

​Considérant 2026 comme une année charnière à forte portée symbolique, Le Thi Thu Hang s’est félicitée de voir les engagements politiques se traduire rapidement par des actions concrètes, citant notamment la première édition du Forum d’affaires et d’investissement UE-Vietnam organisée en mars 2026, qui a réuni plus de 800 délégués.

​Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations, la vice-ministre a souligné que le Vietnam accorde une importance primordiale au renforcement de ses liens avec l'UE. Les deux parties possèdent un potentiel convergent pour réaliser des percées dans des domaines clés de la nouvelle ère tels que la science et la technologie, l'innovation, la transition verte et numérique, contribuant ainsi de manière significative au maintien et au renforcement de la paix, de la stabilité et du développement durable à l'échelle mondiale. -VNA/VI

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