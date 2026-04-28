Vietnam Amazing Cup 2026 consacre l’excellence du café de spécialité vietnamien

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays : Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Son La, Quang Tri, Quang Ngai et Dong Nai. Le volume total inscrit a atteint 348 tonnes, dont 86 tonnes d’Arabica et 262 tonnes de Robusta.



L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays. Photo: VNA

Le Vietnam Amazing Cup 2026, concours national annuel consacré à l’évaluation et au classement des cafés de spécialité vietnamiens selon les normes internationales, a une nouvelle fois affirmé son rôle de référence dans la valorisation de la qualité et de la réputation du café vietnamien.

Les organisateurs ont annoncé et récompensé les meilleurs cafés le 26 avril, à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux répondant aux standards internationaux.

Organisé par l'Association du café de Buon Ma Thuot, sous l'égide du Comité populaire provincial de Dak Lak, ce concours en était à sa huitième édition depuis 2019. Il vise à détecter, évaluer et promouvoir les cafés de spécialité vietnamiens.

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays : Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Son La, Quang Tri, Quang Ngai et Dong Nai. Le volume total inscrit a atteint 348 tonnes, dont 86 tonnes d’Arabica et 262 tonnes de Robusta.

Photo: VNA

Certains lots représentaient jusqu’à 50 tonnes de Robusta et 10 tonnes d’Arabica. Selon les organisateurs, ces chiffres montrent que le café de spécialité vietnamien dépasse désormais le stade de la production artisanale pour s’orienter vers une offre à échelle commerciale, capable de répondre aux marchés national et international.

Après plusieurs tours d’évaluation, 151 échantillons, soit 83 % des lots inscrits, ont été reconnus conformes aux standards du café de spécialité. Les cafés ont été évalués conformément aux critères de la Specialty Coffee Association (SCA) et du Coffee Quality Institute (CQI). Sur les 182 échantillons initiaux, 164 ont été retenus pour les présélections.

Quarante-quatre cafés, dont 19 Arabica et 25 Robusta, se sont ensuite qualifiés pour la finale.L’ensemble du processus de notation a été mené selon les principes d’indépendance, d’objectivité et de transparence.

Dans la catégorie Robusta, deux producteurs de la province de Lam Dong ont partagé le premier prix avec 85,94 points : Ant Bee Tea & Coffee et le producteur Nguyen Son Tung. Le troisième prix est revenu à Bui Coffee Supply avec 85,88 points. Dans la catégorie Arabica, la société Tamba, basée à Gia Lai, a remporté le premier prix avec 85,3 points, devant 8RO et Aeroco Coffee.

Photo: VNA

Selon Trinh Duc Minh, président de l'Association du café de Buon Ma Thuot et du comité d’organisation, la plus grande valeur de ce concours réside non pas dans le classement, mais dans le renforcement de la confiance des producteurs dans la quête d’un café d’excellence.

Trinh Duc Minh, président de l'Association du café de Buon Ma Thuot et du comité d’organisation. Photo: VNA

Nguyen Thien Van, vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak, a souligné qu’après huit ans, le concours s’est imposé comme une référence crédible pour le secteur.

Au-delà de sa puissance de production, le Vietnam démontre sa capacité à produire des cafés de classe mondiale, notamment du Robusta, contribuant à faire évoluer la perception du café vietnamien sur la scène internationale et ainsi à rehausser sa valeur./.