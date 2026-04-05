Au-delà du décollage : le Vietnam vise la montée en gamme des drones

L'élan s'est accéléré en octobre 2025 avec le lancement de la Vietnam Low-Altitude Economy Alliance (LAEP), cofondée par Nguyen Van Khoa, PDG de FPT, et Don Lam, PDG de VinaCapital. Cette alliance réunit des entreprises technologiques, des investisseurs, des start-ups et des experts du secteur dans le but de positionner le Vietnam comme un pôle mondial des drones.



Des responsables de la ville de Can Tho visitent une maquette de drone, un véhicule aérien sans pilote qui contribue à l'application des technologies agricoles. Photo : VNA

L’économie émergente du ciel à basse altitude ouvre un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars américains, à mesure que les drones et les taxis aériens se déploient concrètement.

Pourtant, les entreprises vietnamiennes restent largement cantonnées aux services, sans maîtrise des technologies clés et confrontées à une position incertaine dans la course à la conquête du ciel à basse altitude.



Une course qui prend de l’altitude



L’économie du ciel à basse altitude englobe les activités économiques menées dans l’espace aérien inférieur, allant de la livraison par drone et l’inspection des infrastructures à l’agriculture de précision et à la mobilité aérienne par aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).



Morgan Stanley estime que le secteur pourrait atteindre 9 000 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale d’ici 2050, signe que le ciel à basse altitude est en train de devenir une nouvelle frontière économique plutôt qu’un simple terrain d’expérimentation. Les marchés les plus performants vont au-delà de la simple production d’aéronefs pour développer des écosystèmes intégrés combinant fabrication, logiciels, plateformes de données et services.



Au Vietnam, cependant, le secteur est encore à ses débuts. Les activités actuelles se concentrent principalement sur trois domaines : les drones agricoles, l’imagerie aérienne commerciale et la surveillance des infrastructures.



Les applications agricoles sont celles qui ont connu la croissance la plus rapide. Les drones sont de plus en plus utilisés pour la pulvérisation, le semis, la fertilisation et le suivi sanitaire des cultures, aidant ainsi les agriculteurs à améliorer leur productivité tout en palliant la pénurie de main-d’œuvre.



Des entreprises telles qu’AgriDrone Vietnam, SunDrone, Dronel et CT Drone ont bâti leurs modèles économiques autour des systèmes aériens sans pilote. La plupart s’appuient sur des drones importés, principalement de Chine, et se concentrent sur les services opérationnels. Leur clientèle s’étend des agriculteurs individuels aux grandes entreprises agricoles comme Hoang Anh Gia Lai, Bayer, ADC et Loc Troi.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung visite le stand présentant le Horus P02, un drone d’observation longue portée, au parc de haute technologie de Hoa Lac (Hanoi). Photo : VNA

Un modèle courant s’est développé : les entreprises vendent du matériel, forment les opérateurs et proposent des services de pulvérisation externalisés, tout en développant des flottes de drones locales. Si cette approche génère rapidement des revenus, elle révèle également une contrainte structurelle : les segments les plus rentables restent liés à la maîtrise de la technologie, un objectif que les entreprises nationales n’ont pas encore atteint.



Dans le domaine du tournage et de la photographie commerciale, les drones sont rapidement devenus des outils incontournables dans de nombreux secteurs, de l'immobilier à la promotion touristique. Cependant, la faiblesse des barrières à l'entrée a intensifié la concurrence, entraînant une baisse des prix des services et une réduction des marges bénéficiaires.



L'inspection des infrastructures, bien que moins visible, pourrait offrir une croissance plus durable. Les drones sont de plus en plus utilisés pour surveiller les lignes de transport d'électricité, suivre l'avancement des travaux de construction et réaliser des levés topographiques, contribuant ainsi à des opérations plus sûres et plus efficaces.



Globalement, les entreprises vietnamiennes restent principalement actives au niveau applicatif, important du matériel, fournissant des services et formant le personnel, tandis que les domaines à plus forte valeur ajoutée tels que la conception, la fabrication, les systèmes logiciels, les batteries et les capteurs demeurent dominés par les acteurs étrangers. Un modèle courant s’est développé : les entreprises vendent du matériel, forment les opérateurs et proposent des services de pulvérisation externalisés, tout en développant des flottes de drones locales. Si cette approche génère rapidement des revenus, elle révèle également une contrainte structurelle : les segments les plus rentables restent liés à la maîtrise de la technologie, un objectif que les entreprises nationales n’ont pas encore atteint.Dans le domaine du tournage et de la photographie commerciale, les drones sont rapidement devenus des outils incontournables dans de nombreux secteurs, de l'immobilier à la promotion touristique. Cependant, la faiblesse des barrières à l'entrée a intensifié la concurrence, entraînant une baisse des prix des services et une réduction des marges bénéficiaires.L'inspection des infrastructures, bien que moins visible, pourrait offrir une croissance plus durable. Les drones sont de plus en plus utilisés pour surveiller les lignes de transport d'électricité, suivre l'avancement des travaux de construction et réaliser des levés topographiques, contribuant ainsi à des opérations plus sûres et plus efficaces.Globalement, les entreprises vietnamiennes restent principalement actives au niveau applicatif, important du matériel, fournissant des services et formant le personnel, tandis que les domaines à plus forte valeur ajoutée tels que la conception, la fabrication, les systèmes logiciels, les batteries et les capteurs demeurent dominés par les acteurs étrangers.

L'ambition de faire du Vietnam un pôle d'excellence pour les drones



L'élan s'est accéléré en octobre 2025 avec le lancement de la Vietnam Low-Altitude Economy Alliance (LAEP), cofondée par Nguyen Van Khoa, PDG de FPT, et Don Lam, PDG de VinaCapital. Cette alliance rassemble des entreprises technologiques, des investisseurs, des start-ups et des experts du secteur dans le but de positionner le Vietnam comme un pôle mondial pour les drones.



Le président de FPT, Truong Gia Binh, a décrit ce moment comme une occasion unique pour le Vietnam de dépasser le simple cadre des applications et de participer à la recherche et au développement, à la fabrication de composants, aux systèmes de gestion du trafic de drones et aux infrastructures de soutien. L'alliance vise à soutenir des milliers d'entreprises de soutien, à créer environ un million d'emplois hautement qualifiés et à générer des dizaines de milliards de dollars de valeur économique au cours des 10 à 15 prochaines années.

Des agriculteurs de la province d'An Giang assistent à une démonstration de drones (véhicules aériens sans pilote) épandant des engrais et pulvérisant des pesticides sur des rizières. Photo : VNA

Tran Anh Tuan, PDG du Réseau vietnamien des drones, a déclaré que les atouts du Vietnam en matière d'ingénierie de précision, de logiciels, de matériel et d'intelligence artificielle pourraient aider le pays à s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales des drones. Il a ajouté que plusieurs entreprises américaines étudient le marché vietnamien dans le cadre de leur diversification actuelle des chaînes d'approvisionnement.



Défis à venir



Des obstacles importants subsistent. La capacité technologique constitue le principal frein, car la fabrication de drones exige une intégration poussée des technologies matérielles, logicielles, d'IA et de batteries, ce qui nécessite des investissements substantiels et des capacités de recherche avancées.



Le marché intérieur est également relativement petit et fragmenté. Bien que la demande soit en croissance, elle n'a pas encore atteint l'échelle nécessaire pour soutenir les grands acteurs industriels.

Tran Anh Tuan, PDG du Réseau vietnamien des drones, a déclaré que les atouts du Vietnam en matière d'ingénierie de précision, de logiciels, de matériel et d'intelligence artificielle pourraient aider le pays à s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales des drones. Il a ajouté que plusieurs entreprises américaines étudient le marché vietnamien dans le cadre de leur diversification actuelle des chaînes d'approvisionnement.Des obstacles importants subsistent. La capacité technologique constitue le principal frein, car la fabrication de drones exige une intégration poussée des technologies matérielles, logicielles, d'IA et de batteries, ce qui nécessite des investissements substantiels et des capacités de recherche avancées.Le marché intérieur est également relativement petit et fragmenté. Bien que la demande soit en croissance, elle n'a pas encore atteint l'échelle nécessaire pour soutenir les grands acteurs industriels.