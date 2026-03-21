Vietnam–Russie : cap sur une nouvelle dynamique commerciale

Le secrétaire général du Parti To Lam (droite) reçoit l'ambassadeur de la Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : VNA

Forte de relations d’amitié traditionnelles établies depuis 1950, la coopération entre le Vietnam et la Russie n’a cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines. L’élévation de ces liens au rang de partenariat stratégique intégral en 2012, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), ont donné une impulsion importante à la coopération économique, commerciale et d’investissement bilatérale. Dans ce contexte, la visite officielle en Russie du Premier ministre Pham Minh Chinh devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour porter cette coopération à un niveau supérieur.

Les textiles et les vêtements constituent l'un des principaux produits d'exportation du Vietnam vers la Russie. Photo : VNA

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la Russie demeure un partenaire économique important, notamment dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie. Malgré un environnement économique et géopolitique mondial incertain, les échanges bilatéraux maintiennent une dynamique positive. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 4,77 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à 2024. Les exportations vietnamiennes sont dominées par le textile-habillement, le café et les produits aquatiques, tandis que le Vietnam importe principalement du charbon, des engrais et des matières plastiques en provenance de Russie.



Sur le plan des investissements, à fin 2025, la Russie comptait 213 projets au Vietnam pour un capital total de près de 996 millions de dollars, se classant au 28e rang parmi 153 pays et territoires. De son côté, le Vietnam totalise actuellement environ 18 projets en Russie, représentant près de 1,64 milliard de dollars, ce qui fait de ce pays sa quatrième destination d’investissement à l’étranger.



Le café est l'un des principaux produits d'exportation du Vietnam vers la Russie. Photo : VNA.

Récemment, les deux parties ont conclu plusieurs accords importants dans des domaines tels que les transports, le ferroviaire, la mécanique, l’industrie pharmaceutique, l’exploitation minière, la chimie et la métallurgie, tout en identifiant des secteurs prioritaires à développer, notamment l’automobile, les énergies renouvelables et les technologies numériques.



La coopération énergétique et pétrolière ne se limite plus à l’exploration et à l’exploitation de pétrole brut, mais s’étend désormais à des domaines à plus forte valeur ajoutée, comme la construction de centrales électriques au gaz au Vietnam, la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL), le développement des infrastructures d’énergies renouvelables. Dans ce contexte, l’éolien offshore apparaît comme un axe de coopération prometteur, en lien avec l’objectif du Vietnam de développer 6 GW d’ici 2030, ce qui suppose un accès accru aux technologies clés ainsi qu’au développement de réseaux électriques modernes.



Afin de promouvoir les échanges, le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit d’optimiser les mécanismes de coopération, d’exploiter efficacement les accords existants et de renforcer la promotion commerciale. L’organisation annuelle d’un forum commercial et d’investissement Vietnam–Russie devrait constituer un canal de dialogue stable entre les deux parties.



Parallèlement, le Vietnam intensifiera ses activités de promotion en Russie, soutiendra la participation des entreprises aux foires et expositions et facilitera leur accès aux réseaux de distribution. Dans le même temps, les événements organisés au Vietnam continueront d’être valorisés afin d’attirer les entreprises russes.



Enfin, le renforcement du suivi des marchés, l’amélioration des mécanismes d’alerte précoce et une meilleure diffusion des réglementations commerciales et sanitaires permettront aux entreprises de s’adapter plus efficacement, contribuant ainsi à élargir durablement la coopération commerciale entre le Vietnam et la Russie dans les années à venir. -VNA