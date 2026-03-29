Le Vietnam met en place un conseil pour examiner le projet nucléaire Ninh Thuan 1

Le Vietnam a mis en place un conseil d’évaluation chargé d’examiner les ajustements proposés à la politique d’investissement du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1.

La centrale nucléaire de Ninh Thuan est située dans la commune de Phuoc Dinh, province de Khanh Hoa. Photo: VNA Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé, le 27 mars, un décret portant création de cet organe, chargé d’évaluer les modifications relatives à ce projet, l’une des deux centrales nucléaires initialement prévues dans la province du centre-sud du pays.

Le conseil sera présidé par le ministre des Finances, assisté d’un vice-ministre des Finances en qualité de vice-président.

Il regroupe des hauts responsables issus de plusieurs ministères et secteurs, notamment ceux de l’Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Défense, de la Sécurité publique, des Sciences et Technologies, de la Justice, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Affaires étrangères ainsi que de l’Éducation et de la Formation. Des représentants de la Banque d’État du Vietnam et du Comité populaire de la province de Khanh Hoa en sont également membres.

Le ministère des Finances assurera la coordination du processus d’évaluation en tant qu’organe permanent du conseil.

Cérémonie de lancement du projet de relogement, de réinstallation et de libération des terrains destinés à la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1. Photo: VNA

Le conseil est chargé d'établir un rapport d'évaluation officiel synthétisant les observations de ses membres et formulant une recommandation claire quant à l'éligibilité du projet à l'approbation gouvernementale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion de travail avec les ministères, secteurs, organes concernés et le groupe de travail sur la sécurité énergétique. Photo: VNA

Cette recommandation servira de base à la décision du gouvernement de soumettre ou non les modifications proposées à l'Assemblée nationale pour examen.

Le Groupe Électricité du Vietnam (EVN) est, pour sa part, chargé de revoir et de finaliser la documentation relative aux ajustements envisagés, d’en garantir la conformité aux exigences légales et aux orientations gouvernementales, et de fournir l’ensemble des éléments nécessaires au processus d’évaluation.-VNA/VI