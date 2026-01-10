Un cadre juridique solide nécessaire au développement et à l’innovation de Hanoi

Le nouveau modèle de croissance de Hanoi doit être étroitement lié à une réforme institutionnelle, à une amélioration significative de l’environnement des affaires, à l’attraction et à la fidélisation des talents, à la création de pôles de croissance, d’espaces d’innovation et d’écosystèmes, afin de générer une dynamique de développement durable.

Le secrétaire général du PCV Tô Lâm s’exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de Hanoi, le 10 janvier. Photo: VNA

Les amendements actuels à la Loi sur la capitale doivent adopter une approche novatrice et à long terme, en fournissant un cadre juridique solide permettant à Hanoi d’exploiter pleinement son potentiel unique, de tester de nouveaux modèles et d’expérimenter de nouvelles approches, tout en garantissant la discipline, la transparence et l’intérêt public, a déclaré samedi 10 janvier le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.



Le leader du Parti a formulé cette exigence lors d’une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de Hanoi, consacrée à l’examen d’une proposition de plan directeur à 100 ans pour la capitale, comprenant des réformes institutionnelles, un modèle de développement socio-économique projeté et un objectif de croissance à deux chiffres.



Lors de la séance de travail, il a félicité Hanoi pour ses progrès en matière de développement global en 2025, soulignant que le Comité municipal du Parti avait concentré ses efforts sur la résolution des problèmes urgents et persistants de la capitale, notamment les embouteillages, la pollution environnementale, les inondations, l’ordre urbain et la sécurité alimentaire.



Le secrétaire général Tô Lâm a mis en avant les progrès rapides et significatifs accomplis en matière de réaménagement du territoire et de mise en œuvre des projets d’infrastructures urbaines longtemps retardés, affirmant que ces changements témoignent du développement par Hanoi d’une gouvernance fondée sur la discipline et l’efficacité.



Il a noté que, malgré son vaste potentiel inexploité, Hanoi continue de faire face à des défis en matière de circulation, de gestion environnementale, d’efficacité de l’utilisation des ressources et de qualité de la gouvernance. Il a insisté sur la nécessité de consolider les progrès récents et de les traduire en résultats concrets et mesurables afin de répondre aux exigences de développement de la capitale et de contribuer à la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti.



Le Vietnam se trouve à un tournant historique de son développement, dans lequel Hanoi joue un rôle particulièrement important, a-t-il déclaré, soulignant que la capitale ne peut pas se développer avec la mentalité d’une grande localité, mais doit être positionnée et gérée comme un pôle de développement national, jouant un rôle de premier plan dans la définition de nouveaux modèles et mentalités de développement.

Selon le leader du Parti, les succès de Hanoi dans des domaines tels que la gouvernance urbaine, l’aménagement du territoire, la circulation, la lutte contre la pollution et les inondations, la rigueur des investissements publics, la réforme administrative et la transformation numérique influenceront les approches et les pratiques des autres collectivités locales à travers le pays. Il a souligné que tout retard dans les progrès de Hanoi pourrait freiner le développement de l’ensemble du pays.